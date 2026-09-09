Ben Affleck y Casey Affleck confirman la muerte de su padre tras el fallecimiento de su madre hace unos meses

Durante la rueda de prensa para presentar su tercer largometraje como director, Company, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Casey Affleck ha revelado públicamente el fallecimiento de su padre, Timothy "Tim" Byers Affleck, ocurrido a principios de este mismo año.

La triste noticia, adelantada en exclusiva por Page Six, llega tan solo tres meses después de que los hermanos despidieran a su madre, Christopher Anne Affleck, fallecida el pasado 2 de junio a los 83 años a causa de un adenocarcinoma de páncreas y un posterior paro cardiorrespiratorio, dos días después de asistir a la graduación de su nieto Atticus.

Visiblemente conmovido, el menor de los Affleck quiso dedicar su nueva película (la cual dirige, coescribe, protagoniza y en la que participan sus propios hijos, Indiana y Atticus) a la memoria de sus padres: "Está dedicada a mis padres porque perdí a mi madre y a mi padre este año, y eran muy importantes para mí. Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude. Creo que les habría gustado".

El evento contó también con el apoyo de su hermano mayor, Ben Affleck, quien acudió al certamen junto a la novia de Casey, Caylee Cowan.

Ben y Casey Affleck en la presentación de su película en el Festival de Venecia | Gtres

Ante los medios, el cineasta reflexionó sobre cómo los momentos dolorosos alimentan su arte: "Lo bueno de ser artista, quizás lo mejor, es que puedes tomar todas las experiencias más difíciles de tu vida y plasmarlas en tu obra, y eso te hace mejor".

"Si estás dispuesto a enfrentarlo todo, a ser honesto al respecto y a mostrarte vulnerable con esos sentimientos, aceptando que tal vez no los comprendas del todo, pero estás dispuesto a incluirlos en tu creación, es una bendición. Para mí, es la única manera de entender lo que sucede en mi propia vida", explicó.

La vida de Timothy Affleck estuvo marcada por una compleja trayectoria. Aspirante a dramaturgo que actuó en la Compañía de Teatro de Boston junto a figuras como Blythe Danner, Robert Duvall y Dustin Hoffman, desempeñó diversos trabajos como conserje, mecánico de coches en Autotorium o camarero mientras luchaba contra el alcoholismo.

Tras divorciarse de Chris alrededor de 1984 (quien los crio en Massachusetts mientras él se mudaba a California), la distante relación con sus hijos dio un giro cuando Tim logró rehabilitarse a partir de 1990.

Ben Affleck y su madre | Gtres

Ambos hermanos, que también han hablado abiertamente sobre sus procesos de recuperación con la bebida, valoraron siempre la superación de su padre. En el año 2000, Ben reconocía al New York Times: "La lección más importante que me enseñó mi padre es hasta qué punto es posible cambiar tu vida y tus hábitos".

En febrero de 2020, Ben reflexionó a PEOPLE sobre la madurez y la aceptación familiar: "Parte de ser adulto es aprender que tus padres son simplemente personas. No son perfectos. Simplemente hicieron lo mejor que pudieron. De niños, esperamos la perfección de nuestros padres".

"Aprendí a ver las cosas de mi infancia que desearía que fueran diferentes y a reconocer que mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Estaban lidiando con sus propios problemas y traumas infantiles. El objetivo es intentar romper algunos de estos ciclos dolorosos", finalizaba el actor.