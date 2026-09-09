Maisie Williams se sincera sobre si es posible que vuelva a ser Arya Stark y conocer qué pasó con ella tras Juego de Tronos

La franquicia de Juego de Tronos continúa explorando nuevas vías para expandir su universo, y todas las miradas vuelven a posarse sobre uno de sus personajes más queridos.

La actriz Maisie Williams ha abordado abiertamente la posibilidad de retomar el papel de Arya Stark en una rumoreada serie derivada, reaccionando a las pistas que el propio creador de la saga, George R.R. Martin, lanzó tras un encuentro entre ambos.

La mecha de las especulaciones se encendió a raíz de una entrada publicada por el autor en su blog en 2024, donde insinuaba un proyecto secreto centrado en la joven Stark: "También nos reunimos con Maisie Williams para comer pizza y pasta, y hablamos de... bueno, no, mejor no hablemos de eso, no quiero gafarlo. Pero podría ser muy divertido", escribió en su momento el escritor.

Al ser preguntada por esta revelación durante una reciente entrevista concedida a The Guardian, la intérprete no ocultó su sorpresa inicial: "Yo también lo vi. Me quedé como, ¿eh?", admitió entre risas.

Maisie Williams como Arya Stark en Juego de Tronos | Cordon Press

Al plantearle directamente si estaría dispuesta a ponerse de nuevo en la piel de la intrépida guerrera de Invernalia, la actriz de 29 años (que actualmente se encuentra promocionando la secuela de Prácticamente Magia 2) se mostró sensata: "Realmente no lo sé", respondió con sinceridad.

Asimismo, Williams reflexionó sobre los cambios que requeriría el personaje para que su regreso tuviera sentido narrativo tras el paso del tiempo: "Ella tendría que evolucionar de alguna manera porque siento que he cambiado mucho, y siento que lo que la gente amaba de Arya era que siempre fue una niña haciendo cosas que eran bastante adultas".

Según reveló The Hollywood Reporter a principios de este año en un perfil dedicado al propio Martin, fuentes internas de la industria confirmaron que este spin-off centrado en Arya se encontraba en las primeras fases de desarrollo dentro de HBO, situando conceptualmente la trama en el continente de Essos, rumbo hacia el cual navegaba el personaje al término de la serie principal.

Esta iniciativa se sumaría al catálogo de proyectos en desarrollo tras el éxito cosechado por La casa del dragón y El caballero de los Siete Reinos.