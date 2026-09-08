Phoebe Dynevor encuentra a su duque de Hastings: La actriz se casa en una boda al más puro estilo Bridgerton

Phoebe Dynevor, mundialmente conocida por su papel en Los Bridgerton, acaba de celebrar su boda con su prometido, el actor y productor estadounidense Cameron Fuller.

Según revela The Sun, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' el pasado 5 de septiembre en una romántica y exclusiva finca del siglo XVIII llamada Le Mas des Poiriers, ubicada en la región de la Provenza, en el sur de Francia.

La propiedad cuenta con más de 26.000 metros cuadrados de terreno y capacidad para albergar hasta 250 invitados.

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que "Phoebe y Cameron se casaron el sábado y están radiantes de felicidad. Ella llevaba meses planeando la boda con su madre, Sally. Al final, resultó absolutamente perfecto", revelaron al citado medio.

Además, explicaron el motivo de la elección del escenario: "Phoebe visitó el lugar el año pasado con Cameron y se enamoró de él. Es un sitio muy apartado y visualmente muy bonito. Intercambiaron sus votos frente a sus amigos y familiares antes de disfrutar de una cena formal, seguida de bebidas y baile por la noche".

El misterio rodeó los días previos a la ceremonia, aunque la hermana menor de la actriz, Hattie Dynevor (de 22 años y conocida por su papel en Waterloo Road), dio algunas pistas en su perfil de Instagram al compartir imágenes luciendo un vestido azul marino y blanco de lunares etiquetado en el sur de Francia.

Además la propia Phoebe ya había dejado caer sutilmente la fecha de la boda el pasado marzo durante el desfile de Louis Vuitton en París, cuando declaró a la edición británica de Vogue sobre su atuendo blanco de inspiración griega: "Sin revelar demasiado, es un pequeño guiño al año de mi boda".

La relación entre la intérprete y Fuller comenzó en 2023 y su compromiso se hizo oficial en la Met Gala de Nueva York en mayo de 2024, cuando Dynevor posó luciendo un anillo de diamantes.

La petición de mano tuvo lugar durante un viaje familiar a los Cotswolds, según reveló la propia Hattie al Daily Mail: "Toda la familia estaba allí. Lloraba desconsoladamente; eran lágrimas de felicidad".

En aquel momento, la hermana de la novia adelantó que la pareja contaría con una organizadora de bodas para celebrar una ceremonia "bastante pequeña" y reservada para su círculo íntimo.