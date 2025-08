James Van Der Beek actualiza sobre su lucha con el cáncer: "Tuve que enfrentarme a la muerte"

James Van Der Beek se convirtió en una figura destacada de la televisión en los años 90, gracias a su papel como Dawson Leery en la icónica serie juvenil Dawson Crece. Además, ha trabajado en producciones como Varsity Blues, Apartment 23 o Pose, entre otros éxitos.

En agosto de 2023, el actor recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3, una noticia que marcó un punto de inflexión en su vida.

El actor ha compartido su experiencia con la enfermedad, los tratamientos y los cambios físicos y emocionales que ha enfrentado.

"Solo estoy en el camino… Probablemente será un proceso para el resto de mi vida", ha declarado James a Today.

"Yo llamo al cáncer un trabajo a tiempo completo", explicaba el actor refiriéndose a todos los cambios que ha hecho en su vida con los que tiene que ser constante, empezando por "tomarse las cosas con más calma y priorizar el descanso"

James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece' | Getty

Además, Van Der Beek continúa dentro de la industria, pese a su diagnóstico, protagonizando la serie Elle, una precuela de Legalmente rubia: "Lo mejor del trabajo es que no hay cáncer entre la acción y el corte".

James dio con su cáncer por una colonoscopia que tuvo que hacerse al presentar anomalías en el intestino. Sin embargo el actor ha subrayado la importancia de hacerse las pruebas presentando o no los síntomas.

"Me hicieron la prueba a los 46, no me di cuenta de que la habían bajado a 45. Pensé que iba muy adelantado", contaba.

"No piensen que no tener síntomas significa que no tienen que hacerse pruebas, especialmente para algo que es tan curable si se detecta a tiempo", instaba Van Der Beek.

James, que comparte seis hijos con Kimberly Brooke, se sinceraba hace unos meses sobre los momentos más difíciles del proceso a través de sus redes sociales.

"Tuve que enfrentarme a la muerte. Estaba fuera por tratamiento, así que ya no podía ser un esposo que ayudara a mi esposa. Ya no podía ser un padre que pudiera recoger a sus hijos, acostarlos y estar ahí para ellos. No podía ser un proveedor porque no estaba trabajando", decía en Instagram

Algo sobre lo que ha hablado en la entrevista, alegando que sus hijos "pueden sentir que papá está teniendo un día difícil": "No soy un experto, ni mucho menos, pero nuestro enfoque fue simplemente ser lo más honestos posible, tan honestos como su comprensión lo permitiera, ¿no? Porque ellos saben".

James Van Der Beek ha dicho sentirse "genial" y, aunque el camino sea largo, su resiliencia y tenacidad frente a la enfermedad son de admirar.