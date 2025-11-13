¿Qué ha sido de ellos? Así han crecido los niños de las series de Neox: Desde Modern Family, The Middle o Dos hombres y medio

Si alguien nació el mismo día que comenzó sus emisiones Neox, este año ha cumplido los 20. Vamos, alguien a quien hemos visto crecer, como a los chavalines de las series más famosas de la cadena, que aunque empezasen asomándose a la pantalla levantando apenas unos cuantos palmos del suelo, ya se han convertido en hombres y mujeres hechos y derechos. Desde el pequeño Brick de The Middle a la versión (ya no tan) mini de Sheldon Cooper, hoy os contamos qué ha sido de estas estrellas infantiles.

The Middle

Pocas series nos han llevado hasta un estado tan poco resultón como Indiana, pero la familia Heck logró enamorarnos durante ocho temporadas. Tenían tres hijos, Axl, Sue y Brick, ya todos creciditos. Charlie McDermott, que interpretaba al mayor, sigue trabajando como actor, se ha casado y, además, ha sacado un par de discos como cantante folk.

Eden Sher también se casó, tuvo gemelos y continúa en la interpretación. Ella, que tiene ahora 33 años, ha contado que padece un trastorno bipolar, y en 2023 hizo un espectáculo teatral llamado I Was In A Sitcom donde hacía humor sobre su paso por la serie. Suele compartir contenido en Tiktok, donde ha explicado que está embarazada de nuevo.

Por último, Atticus Shaffer, que dio vida al peculiar Brick, sigue trabajando sobre todo como actor de voz, aunque su faceta más curiosa es la de youtuber: puedes verle comiendo cosas desde su coche en su canal.

El joven Sheldon

A Iain Armitage le conocimos en Big Little Lies, justo antes de hacerse aún más famoso en El joven Sheldon. Tenía 9 años cuando asumió el reto de encarnar a la versión joven de Sheldon Cooper y este año ya ha cumplido los 17. Después de concluir la serie, que terminó el año pasado tras siete temporadas, contó que se quiso tomar un tiempo libre para descansar, estar con su familia y sacarse una licencia de piloto de vuelo, aunque asegura que volverá a la interpretación pronto. Un dato curioso sobre él es que le encantan los idiomas: sabe ruso y algo de armenio, ucraniano, alemán o español. Antes de hacerse famoso, cuando era un niño, Ian tenía un canal de Youtube sobre teatro, una afición que mantiene: su última publicación en Instagram es junto a Neil Patrick Harris y James Corden, a quienes fue a ver a Broadway.

Por su parte, Raegan Revord, que interpretó a su hermana Missy en la ficción, ha contado este año que se identifica como persona no binaria y ha publicado la novela Rules for Fake Girlfriends, una historia de romance sáfico.

Modern Family

En Modern Family también tenemos a unos cuantos niños que recordar. Empecemos por Sarah Hyland (Haley), quien se casó en 2022 en una boda oficiada por su compañero de reparto Jesse Tyler Ferguson, ha sido presentadora del programa Love Island y ha seguido en la interpretación, por ejemplo en la serie Pitch Perfect: Bumper in Berlin, y más recientemente en Broadway.

Su hermana en la serie, Ariel Winter (Alex), contó que le resultó muy difícil crecer con tantos ojos puestos en ella, incluidos paparazzis, y por eso se mudó en 2022 de Los Ángeles a Nashville. Sin embargo, no ha dejado de todo el trabajo y ha sido actriz de doblaje en varios proyectos, además de aparecer este año en el thriller Like Father, Like Son.

Nolan Gold (Luke), también ha aparecido en alguna que otra peli después de Modern Family, pero está bastante desaparecido. No se prodiga mucho por las redes sociales, aunque el pasado octubre compartió una foto celebrando su 27 cumpleaños. Y es que parece que hay un denominador común en las carreras de estos chavales: ninguno de ellos se ha convertido después en una gran estrella, pero ganaron tanto dinero con la serie que, la verdad, si siguen trabajando es porque quieren.

Es también el caso de Rico Rodriguez (Manny), que este año ha puesto voz a uno de los personajes de la película Sneaks.

¿Y qué es de Aubrey Anderson-Emmons, la pequeña Lily? Eso ya os lo contamos aquí.

Los Goldberg

Los Goldberg aguantó en pantalla nada menos que 10 temporadas haciéndonos reír. Y, claro, le cogimos mucho cariño a su elenco. Su protagonista era Sean Giambrone, quien encarnaba a Adam (personaje basado en el creador de la serie); tras la serie, ha trabajado en series animadas como Solar Opposites y Jurassic World: Campamento Cretácico y su spin-off Jurassic World: Teoría del dinocaos, y tiene anunciada una peli en la que compartirá protagonismo con Gaten Matarazzo de Stranger Things. Además, le podemos ver en vídeos de humor en redes.

Su hermano en la ficción, Troy Gentile, sigue con algunos trabajillos de interpretación, al igual que Hayley Orrantia (Barry y Erica en la serie, respectivamente). Aunque lo más sorprendente de ella fue su paso por la versión americana de Mask Singer: Adivina quién canta, donde quedó segunda y ofreció actuaciones como esta.

Dos hombres y medio

Hace un tiempo ya os pusimos al día con la vida de Angus T. Jones, su polémica salida de Dos hombres y medio por sus creencias religiosas y cómo había encaminado luego su vida de nuevo. Desde entonces, poco más se ha sabido de él: no actualiza sus redes sociales desde hace meses ni se deja ver en público. Esperemos que esté disfrutando de su retirada y del dinero que ganó en la serie.