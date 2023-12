La larga carta de Alyssa Milano abogando a la "compasión y empatía" horas después de las acusaciones de Shannen Doherty

Embrujadas fue una serie que marcó a toda una generación y que sigue siendo recordada a día de hoy, pero su trío de protagonistas original tuvo su buena ración de polémica y tensiones, que ahora están saliendo a la luz en el podcast de Shannen Doherty.

Los rumores de un feud con su "hermana" Alyssa Milano han circulado durante años, pero Shannen, que ha estrenado un podcast en forma de memorias mientras lucha con un cáncer en estadio IV, no se ha cortado al hablar con Holly Marie Combs de cómo Alyssa obligó a que la despidieran.

Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs en 'Embrujadas' | Getty

Mientras sus palabras han causado un gran revuelo, Milano ha cumplido justo 51 años y ha aprovechado esa celebración para compartir una larga carta de reflexión sobre el punto en que está su vida en sus redes. Puedes leerla al completo aquí:

"¡Hoy es mi cumpleaños! Sin embargo, en lugar de solo decir mi edad, a partir de ahora voy a decir que he llegado al 'nivel 51'", empieza Milano.

"Para desbloquear este nivel, he descubierto algunos códigos chuleta que me han ayudado a navegar los retos y triunfos por el camino. El primer código es RESILIENCIA. Me he enfrentado a una buena cantidad de corazón roto, ansiedad y depresión, pero he logrado superarlo con AMOR. Amor por mí misma, que me permite seguir evolucionando y buscando, amor por otros, que me permite ser amable y perdonar, y amor por el mundo a mi alrededor que me sigue dejando asombrada de lo que se ha creado. Es con amor que he encontrado la fuerza para seguir adelante.

Otro código chuleta que ha sido clave para llegar al nivel 51 es GRATITUD. He aprendido a apreciar las pequeñas alegrías de la vida, como la belleza de los pájaros atravesando el cielo y la majestidad de los árboles erigiéndose hacia arriba. Estoy agradecida por la relación simbiótica entre plantas y humanos, donde mi respiración les nutre, y su existencia me da lo que necesito para sobrevivir. La gratitud también me ha permitido abrazar el regalo de la curiosidad, sin dejar nunca de aprender algo nuevo. Y sobre todo, estoy agradecida por el latir de mi corazón, que lleva la sangre de mis ancestros y la conecta a una línea llena de profundo triunfo.

Alyssa Milano | Getty

Compasión y empatía son dos códigos más que me han ayudado. Aunque a veces pueden ser emociones incómodas de experimentar, me han moldeado en una persona amable y humilde que quiere aliviar el sufrimiento de la humanidad. La habilidad de querer entender y compartir los sentimientos de otros me ha permitido forjar fuertes conexiones y tener un sentimiento de unidad y comunidad.

No obstante, el factor más importante para llegar al nivel 51 es la gente en mi vida que me quieren incondicionalmente. Su apoyo, cuidado y aceptación ha sido la fuerza motora detrás de mi crecimiento personal. Hoy, mi corazón se desborda de gratitud en su presencia.

Así que, mientras celebro mi cumpleaños en el nivel 51, lo hago con un sentimiento de realización y gratitud. Abrazo los retos y alegrías que me esperan, sabiendo que tengo los códigos de resiliencia, gratitud, compasión, empatía y el amor de aquellos que me rodean para guiarme por este juego de la vida", termina, con un selfie completamente al natural.