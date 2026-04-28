Una actriz de Euphoria habla sobre la mala relación de Zendaya y Sydney Sweeney: "Graban en día diferentes"

El regreso de Euphoria con su temporada 3 no solo está dando que hablar por lo que ocurre en sus capítulos, sino por el drama que parece rodear a sus protagonistas fuera de las cámaras. Desde que se anunció el estreno, el tema estrella en redes sociales ha sido la posible enemistad entre Zendaya y Sydney Sweeney.

Esta teoría se vio alimentada tras la reciente premiere de la serie, donde se vivió un tenso momento que no tardó en hacerse viral. En la alfombra roja, Zendaya y Sydney evitaron saludarse a pesar de estar a escasos metros, sin fotos juntas ni gestos cómplices entre ellas.

Zendaya y Sydney Sweeney en la premire en Los Angeles de la temporada 3 de Euphoria | Reuters

A este frío encuentro se sumó el supuesto desplante de Zendaya al creador de la serie, Sam Levinson, con quien evitó posar en el photocall, desatando teorías sobre un distanciamiento tras los numerosos retrasos en la producción y diferencias creativas.

Hay teorías que sugieren que el origen de la tensión entre las actrices podría ser mucho más personal. Algunas fuentes aseguraron que el foco del conflicto sería Tom Holland, actual pareja de Zendaya. Al parecer, el coqueteo de Sydney con el actor cuando este visitaba el set años atrás no sentó nada bien a la protagonista de la serie.

Además, las redes apuntan a sus diferencias ideológicas como otro punto de fricción, especialmente tras las polémicas de Sweeney y su asociación con sectores de la derecha estadounidense.

Ante este revuelo, la actriz Jessica Blair Herman, que se une al reparto en esta temporada, ha querido dar su versión de los hechos en Good Day New York (según recoge Page Six) para calmar las aguas.

La intérprete ha sido tajante al desmentir cualquier rivalidad: "De verdad que se llevan bien. Y no lo digo por decir", aseguró Herman. La actriz insistió en que "no había ningún drama" y añadió: "En realidad, han creado una excelente relación de trabajo y todos quieren trabajar, venir y hacer su trabajo".

Herman también ha querido explicar por qué es tan difícil verlas juntas, justificando la ausencia de Sydney en fotos grupales que tanto han dado que hablar: "Para ser justos, cuando yo estuve allí, no compartían escenas. Sus historias son muy independientes, graban en días diferentes y demás".

Con estas palabras la actriz ha intentado zanjar una polémica que, por ahora, ni Zendaya ni Sydney Sweeney han querido comentar de forma oficial.