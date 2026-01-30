POLÉMICA EN REDES SOCIALES
Sydney Sweeney responde al apodo de "Barbie MAGA": "Sé quién soy. Sé lo que represento"
Sydney Sweeney ha respondido a las etiquetas políticas que circulan sobre ella en redes sociales, después de que algunos usuarios comenzaran a llamarla "Barbie MAGA".
La actriz, conocida por sus papeles en Euphoria y más recientemente, por su papel en La Asistenta, ha abordado el tema en una reciente entrevista con Cosmopolitan, coincidiendo con el lanzamiento de su nueva línea de lencería, SYRN.
El término MAGA, siglas de Make America Great Again, el lema popularizado por Donald Trump y convertido en emblema del movimiento conservador estadounidense, ha sido utilizado en redes sociales para etiquetar a Sydney Sweeney como supuesta simpatizante de esa corriente política, dando lugar al apodo viral de "Barbie MAGA".
Durante la conversación, Sweeney ha dejado claro que no se siente cómoda entrando en debates políticos: "Nunca he estado aquí para hablar de política. Siempre he estado aquí para hacer arte", afirma. Según ha explicado, esa falta de posicionamiento público ha hecho que algunos intenten utilizarla como "un peón", asignándole ideas que no controla ni ha expresado.
La actriz también ha respondido a por qué no sale a desmentir directamente esas suposiciones. "No lo he descubierto. No soy una persona con odio. Si digo que no es cierto, me atacarán diciendo que solo lo hago para quedar bien. No hay victoria", reconoce. Aun así, ha asegurado tener claras sus convicciones personales: "Simplemente tengo que seguir siendo quien soy, porque sé quién soy. Sé lo que represento".
En otro momento de la entrevista, Sweeney ha insistido en que no se considera una persona política y que ese nunca fue su objetivo profesional: "Me dedico al arte. No estoy aquí para hablar de política. No es la razón por la que me convertí en actriz", explica, antes de subrayar que su postura vital pasa por rechazar el odio: "Creo que todos debemos amarnos, respetarnos y comprendernos".
Con estas declaraciones, la intérprete intenta cerrar un debate que se ha intensificado en redes en los últimos meses, reafirmando su intención de mantenerse al margen de etiquetas ideológicas y centrarse únicamente en su trabajo artístico.
