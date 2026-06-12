Hugh Jackman muestra su felicidad junto a Sutton Foster pero los fans no lo perdonan: "Qué hipocresía"

Hugh Jackman empezó una nueva vida tras anunciar en septiembre de 2023 que se había separado de su mujer, la australiana Deborra-Lee Furness, tras 27 años juntos y dos hijos en común.

Una noticia que impactó a todo el mundo, ya que eran una de las parejas más sólidas de Hollywood. Un año después se supo que el actor de Lobezno había iniciado una nueva relación con la actriz Sutton Foster, con la que trabajó en Broadway poco antes de su separación.

Muchos son los que han especulado que esa fuela razón de que Hugh dejara a Deborra y es algo que algunos fans no le han perdonado.

Ahora, Jackman ha compartido una foto junto a Sutton donde aparecen felices y sonrientes antes de ir al estreno de la nueva película de Hugh: "Y nos vamos al estreno de La muerte de Robin Hood".

El post que el actor ha subido a Instagram se ha llenado de mensajes, algunos los felicitan pero hay otros que confiesan que ya no pueden ver al actor de la misma manera que antes:

"Team Deborah", "Antes era fan de Hugh. ¡Ya no!", "Fue la hipocresía, Hugh, lo que enfureció a la gente de forma permanente", "Cada vez que veo tus fotos pienso en lo desconsolada que debe estar Deb" o "Simplemente ya no puedo amarlo después de lo que hizo".

Por el momento, ni Hugh Jackamn ni Deborra-Lee Furness han hablado de forma pública sobre todo lo que ha pasado. Aunque, se ha informado que tuvieron ciertos problemas a la hora de dividir el patrimonio. Aunque parece que llegaron a un acuerdo mutuo.