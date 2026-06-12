De John F. Kennedy Jr. a protagonista con Sydney Sweeney: Paul Anthony Kelly, fichaje sorpresa de la secuela de La Asistenta

La saga de La Asistenta continúa ampliando su universo tras convertirse en un fenómeno inesperado. El Secreto de la Asistenta, continuación de la película protagonizada por Sydney Sweeney, ha fichado a Paul Anthony Kelly, uno de los nombres que más atención está acaparando en redes en los últimos meses. Según la propia cuenta de Lionsgate, que lo ha anunciado con el mismo estilo de vídeo que usaron para el primer film y que se hizo tan viral, interpretará a Douglas. Quien haya leído las novelas entenderá lo que significa, y por qué sorprende de cara a su caracterización.

Puede que su nombre todavía no sea masivamente conocido, pero su popularidad se ha disparado en cuestión de meses gracias a su interpretación de John F. Kennedy Jr. en la miniserie Love Story. Su parecido físico con el hijo del expresidente estadounidense, unido a una estética que muchos ya comparan con la de las grandes estrellas clásicas de Hollywood, lo ha convertido en una auténtica sensación viral.

Ahora, Kelly da un paso importante en su carrera al sumarse a El Secreto de la Asistenta, donde compartirá pantalla con Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y Michele Morrone.

Para Kelly, además, se trata de un movimiento importante. El Secreto de la Asistenta supondrá su debut cinematográfico, justo cuando su carrera parece estar acelerándose a toda velocidad. Además de esta película, el actor también aparecerá en la próxima temporada de American Horror Story, consolidando un ascenso que está siendo tan rápido como llamativo.

Para quienes no hayan leído las novelas de Freida McFadden, esta nueva película adapta el segundo libro de la saga y vuelve a poner el foco en Millie, el personaje de Sweeney. Después de los acontecimientos de La Asistenta, la protagonista acepta un nuevo trabajo doméstico que, como era de esperar para los seguidores de la franquicia, esconde mucho más de lo que parece.

La sinopsis oficial adelanta que Millie se encargará de "llevar la casa de una mujer a la que nunca se le permite ver, solo para descubrir la verdad que se esconde tras una puerta cerrada y que amenaza con sacar a la luz secretos mucho más oscuros que los suyos".

La producción de El Secreto de la Asistenta comenzará más adelante este mismo año y su estreno ya tiene fecha marcada en el calendario: llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.