Millie Bobby Brown, indignada por hacerse viral cargando todo el equipaje de su familia sin que su marido ayudase: "Sabe que soy capaz"

Millie Bobby Brown se ha convertido en el centro de un intenso debate en las redes sociales a raíz de unas fotografías tomadas por los paparazzi recientemente donde aparecía la joven cargando diversos bolsos de viaje y el capazo con su hija mientras su marido, Jake Bongiovi, caminaba más atrás con las manos vacías.

Ante la oleada de críticas que acusaban al hijo del famoso rockerode no prestarle ayuda, la intérprete ha decidido romper su silencio en el podcast Not Gonna Lie para defender la caballerosidad de su esposo y reivindicar la autonomía de las mujeres en pleno 2026.

Durante su intervención en el programa, la protagonista de Stranger Things se ha mostrado muy directa y molesta con el doble rasero de la sociedad actual: "Hola, soy Millie Bobby Brown y, sinceramente, ¿cuándo se volvieron las mujeres incapaces de llevar sus propias maletas, sillas de coche y demás?".

La británica ha aclarado que la situación tiene una explicación muy sencilla que se basa en su propia iniciativa y organización: "Esto viene de cargar todas mis maletas, bolsos y a mi hijo, y la gente me dice: 'Tu marido no carga nada'. Porque voy tres millas por delante. Llevo toda la noche planeándolo".

La actriz ha lamentado la contradicción que cometen muchos usuarios, quienes defienden el empoderamiento femenino pero se escandalizan al ver a una mujer valerse por sí misma en las tareas cotidianas: "Nos dedicamos a empoderar a las chicas y a decirles: 'Tú puedes' y 'No necesitas un hombre'. Pero cuando les digo: 'Vale, puedo llevar mis cosas sola', la gente me pregunta: '¿Dónde está tu marido?'".

Asimismo, ha querido dejar muy claro el excelente concepto que tiene de Bongiovi, con quien se casó en 2024: "Quiero que haya cierto grado de cortesía y que se trate a tu mujer con consideración y demás", continuó, "pero al mismo tiempo, no actúes como si estuviera rota o fuera delicada. También puedo hacerlo sola. Nadie conoce a mi marido. Mi marido es el más educado, cariñoso y haría cualquier cosa por mí. Pero también sabe que soy capaz".

Tras escuchar a la presentadora del podcast, Kylie Kelce, pedir que no se trate a las mujeres como seres delicados, la estrella de Netflix ha sentenciado con rotundidad: "¡No estoy rota!".

Estas declaraciones se producen en una etapa de absoluta felicidad para la pareja, que en agosto de 2025 sorprendió al mundo al anunciar la llegada de su primera hija mediante adopción.

Aunque la actriz intenta proteger la intimidad de la pequeña al máximo, el interés que despierta su faceta como madre es innegable, especialmente desde el tierno momento en el que la hija de Millie Bobby Brown irrumpió en una entrevista de la actriz junto a Noah Schnapp, enamorando a todos los seguidores de la serie.

Alejada de los juicios públicos, la joven insiste en que compagina su exitosa carrera con la crianza de su bebé basándose en un modelo de respeto mutuo y colaboración absoluta con su marido.