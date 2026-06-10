Sheldon Cooper era "un mujeriego" y Penny "morena, gótica y peligrosa" en The Big Bang Theory: "En el primer episodio"

The Big Bang Theory se mantiene como una de las comedias de situación más exitosas y queridas de la historia de la televisión, pero su camino hacia el éxito estuvo a punto de ser radicalmente distinto.

Simon Helberg, el encargado de dar vida al inolvidable ingeniero aeroespacial Howard Wolowitz durante las 12 temporadas de la ficción, ha dejado en shock a los seguidores de la serie al desvelar los perturbadores detalles de un primer episodio piloto que jamás vio la luz.

Durante su intervención en el podcast Dinner's on Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, el actor ha recordado cómo el proyecto original planteaba una realidad alternativa muy alejada de la esencia científica y entrañable que conquistó al mundo.

Ha comenzado explicando que él ni siquiera formaba parte del proyecto cuando se encendieron las cámaras por primera vez, ya que su incorporación se produjo tras un cambio radical de estrategia por parte de la cadena: "Bueno, volvieron a grabar el piloto. Así que el piloto en el que participé fue el regrabado. Grabaron una versión muy extraña y macabra, donde (Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons) era como un mujeriego. Muy raro".

El intérprete ha comparado aquel primer boceto de Sheldon con perfiles mucho más canallas de la televisión de la época: "Como un tipo bebiendo cerveza, algo parecido al personaje de Neil Patrick Harris, creo. Muy diferente".

Esta versión descartada, que actualmente circula por plataformas como YouTube, no solo transformaba a Sheldon en un clon de Barney Stinson, sino que prescindía por completo de los personajes de Howard y Raj.

Kunal Nayyar y Simon Helberg como Raj y Howard en 'The Big Bang Theory' | CBS

Además, el papel de la vecina de enfrente no pertenecía a Penny, sino a un personaje llamado Katie, interpretado por Amanda Walsh, que presentaba una actitud sumamente hostil. Helberg ha recordado perfectamente la estética de aquella primera propuesta: "El personaje de Penny era alguien completamente diferente... morena y gótica". Esta combinación de factores provocó el rechazo inmediato en los pases de prueba, ya que la audiencia no toleraba ver a los científicos sufriendo el desprecio de su vecina.

Los propios creadores de la serie, Chuck Lorre y Bill Prady, ya habían admitido con anterioridad el tremendo error de tono que cometieron con el personaje femenino original antes de sustituirlo por el de Kaley Cuoco.

"En el primer episodio piloto, el personaje femenino (que en ese momento se llamaba Katie) era un poco ruda. Era peligrosa en cierto modo y no era muy amable con los chicos. Recuerdo haber ido a la proyección de prueba, a la prueba de sonido", relató Prady en su momento, confirmando la reacción unánime de los espectadores: "La odiaban, pero lo asombroso era que defendían tanto a Leonard y a Sheldon".

Gracias a un "milagro" de la cadena, los creadores pudieron dar marcha atrás, eliminar la toxicidad de la trama y reescribir la historia para introducir a los "brillantes inadaptados" que terminaron haciendo historia.