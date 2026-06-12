Estrenos de cine del 12 de junio: Llega la comedia emocional 'Todos los colores' y 'El día de la revelación' de Spielberbg

'Todos los colores', un relato sin barreras

La discapacidad no es un inconveniente para Belén, que está a punto de acabar bachillerato y no puede esperar a vivir el ansiado viaje de estudios de fin de curso con sus amigas, la última oportunidad para estar juntas antes de separar sus caminos. Todo cambiará cuando conozca a Laura, una atleta paralímpica que le ayudará a ver la vida de otra manera.

El debut de la española Beatriz de Silva se presentó en el Festival de Málaga y está protagonizado por Mafalda Carbonell ('30 monedas'), Silvia Abril ('Parenostre') y Claudia Mora ('Parecido a un asesinato').

'El día de la revelación', el regreso de Spielberg

El estadounidense Steven Spielberg regresa a la gran pantalla tras su exitoso retrato semiautobiográfico 'Los Fabelman' con esta historia de ciencia ficción en la que la verdad sobre la vida extraterrestre será revelada a toda la humanidad por primera vez.

Producida y dirigida por el director de 'E.T., el extraterrestre', el reparto lo componen Emily Blunt ('El diablo viste de Prada'), Josh O'Connor ('La quimera'), Colin Firth ('El discurso del rey'), Eve Hewson ('Jay Kelly') y Colman Domingo ('Michael').

'Pioneras: Solo querían jugar', contra los roles de género

En la España de principios de los años 70, con el franquismo aún firmemente arraigado en la sociedad, un grupo de chicas decide desafiar los roles de género jugando al fútbol en un país que no contempla su lugar en el deporte. En el camino, encontrarán un aliado que, contra todo pronóstico, les ayudará a desafiar al sistema.

La española Marta Díaz de Lope Díaz, dirige esta coproducción España-Portugal, protagonizada por Elena Irureta ('Sorda'), Bruna Lucadamo ('24 Siete'), Sofía de Iznájar ('Yo no moriré de amor'), Aixa Villagrán ('La chica de nieve 2: El juego del alma') y Daniel Ibáñez ('Segundo premio').

'Un talento único', suspense y acción

Un veterano afinador de pianos trabaja junto a Niki, su leal y talentoso aprendiz que padece hiperacusia, una rara enfermedad que le amplifica los sonidos y le obliga a utilizar tapones para los oídos. Cuando el joven descubre una aptitud inesperada para abrir cajas fuertes, se verá involucrado en un peligroso mundo del crimen y su tranquila vida cambiará por completo.

La coproducción Canadá-Estados Unidos, dirigida por Daniel Roher ('Navalny'), está protagonizada por Leo Woodall ('Núremberg'), Havana Rose Liu ('El club de las luchadoras'), Dustin Hoffman ('Kramer contra Kramer') y Jean Reno ('El profesional (Léon)').

'BTS World Tour Arirang Live Viewing In Busan', el fenómeno del pop coreano

Tras el estreno de la gira mundial 'ARIRANG', el grupo coreano BTS protagoniza un monumental regreso a casa en el emblemático Estadio Asiad de Busan, que se transmitirá en directo en cines de todo el mundo. Un reencuentro conmovedor con el escenario donde, hace tres años y ocho meses, los siete integrantes se despidieron antes de cumplir con el servicio militar.

'Iván & Hadoum', un amor LGBTIQ+

En un invernadero de Almería, Iván se enamora de Hadoum, una nueva compañera de trabajo. Sin embargo, su ansiado ascenso laboral interferirá en el desarrollo de su relación y le obligará a tener que elegir qué tipo de persona quiere ser.

La ópera prima del almeriense Ian de la Rosa, ganadora de la Biznaga de plata al mejor guion y Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga, está protagonizada por Herminia Loh, Silver, Úrsula Díaz Manzano y Esperanza Guardado.

'Una pistola, una bala y un oso panda', reírse de las crisis personales

Un director de cine abandonado por su pareja, en paro y con la cuenta bancaria al límite, atraviesa una depresión profunda que le tiene recluido en casa desde hace más de un mes. Sin embargo, la aparición de un paquete misterioso desencadena una cadena de acontecimientos que cambiará su vida por completo.

El español Oriol Cardús debuta en la comedia con esta historia protagonizada por Alain Hernández, José Troncoso, Teresa Ferrer, Mar Ulldemolins, Patricia Conde, Petra Martínez y Emma Ozores.

'Eleonora Duse, la divina', un biopic de la estrella italiana

El cineasta italiano Pietro Marcello ('Martin Eden') retrata a la legendaria diva italiana del teatro Eleonora Duse (Valeria Bruni Tedeschi) en su regreso a los escenarios entre 1917 y 1923, la relación con su hija y su ayudante, y su acercamiento al fascismo italiano.

Completan el reparto Noémie Merlant ('Las chicas del balcón'), Fanni Wrochna ('Mozart: Rise of a Genius') y Fausto Russo Alesi ('Exterior Noche').

'El guardián del árbol de alcanfor', animación japonesa

El director japonés Tomohiko Ito dirige esta historia de animación ambientada en Tokio, en la que el joven Reito, abandonado a su suerte tras la muerte de su madre y sin trabajo, acaba en la cárcel. Todo cambia cuando un abogado que representa a un poderoso imperio familiar le ofrece una salida, con una condición: deberá asumir un misterioso papel como guardián del árbol de alcanfor.

'El colegio de los animales mágicos 4', para disfrutar del cine en familia

Al mudarse con su amiga Ida y entrar a la escuela Winterstein, Miriam descubre un mundo mágico que jamás imaginó. Entre criaturas fantásticas y misterios por resolver, deberá luchar para proteger su nueva escuela.

La cinta alemana, dirigida por Bernhard Jasper y Maggie Peren, cuenta en el reparto con Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske y Tomomi Themann.

'Joika', un biopic sobre los sacrificios del ballet

El director neozelandés James Napier Robertson ('Whina') adapta a la gran pantalla la historia real de Joy Womack, la primera estadounidense en graduarse en la prestigiosa Academia de Ballet Bolshoi de Moscú, la escuela más competitiva y exigente del mundo.

Protagonizada por Talia Ryder ('Nunca, casi nunca, a veces, siempre'), completan el reparto Diane Kruger ('Malditos bastardos'), Tomasz Kot ('Cold War'), Karolina Gruszka ('Marie Curie') y Charlotte Ubben ('La aspirante').

'Solomamma', el relato de la maternidad

Edith, una periodista curiosa, decide embarcarse sola en la maternidad, sin saber que los desafíos que tendrá que afrontar la obligarán a buscar al padre de su hijo por temor a no ser suficiente.

La cinta noruega está dirigida por Janicke Askevold y protagonizada por Lisa Loven Kongsli, y completan el reparto Herbert Nordrum, Nasrin Khusrawi y Rolf Kristian Larsen.

'Los Pérez-Osos', un perezoso para los más pequeños

La cinta de animación australiana, dirigida por Tania Vincent y Ricard Cussó, presenta la historia de Laura, una perezosa que, tras perder su hogar, se ve obligada a trasladar su vieja y oxidada 'food truck' a la gran ciudad, con la esperanza de que su negocio sea un éxito.

'Un hombre de verdad', frente al machismo

La cinta española, dirigida por Liteo Pedregal, cuenta la historia de Guillermo (Carlos Olalla), un neurocirujano de setenta años que se ve obligado a replantearse sus valores machistas, fruto de su educación, y a empezar a valerse por sí mismo, algo que no ha hecho en toda su vida, hasta convertirse en un hombre más justo e igualitario.

Completan el reparto Olivia Molina, Rosario Pardo, Laura de la Uz, Inma Sancho y Natalia Dicenta.

'The Furious', un thriller de artes marciales

Rainy, hija del experto en artes marciales Wang Wei, es secuestrada por una red de tráfico de menores. En un frenético intento de recuperarla, el padre se lanza a la guerra, enfrentándose a numerosos obstáculos mientras lucha contra criminales y policías corruptos.

El japonés Kenji Tanigaki firma este 'thriller' protagonizado por Xie Miao, Joe Taslim, Enyou Yang y Yayan Ruhian.

'La memoria de las mariposas', el valor de los cuidados

María, una mujer marcada por una infancia difícil, debe cuidar ahora de Anne, su hija adoptiva, que atraviesa su propio proceso de integración en una familia. A lo largo de ese camino compartido, ambas aprenderán a aceptarse y encontrar su lugar.

La cinta, dirigida por Marta Viña Berbís, estás protagonizada por Núria Florensa, Iván Massagué, Ingrid Escobar y Jana Parella.

'Drea & Cloe', confundir amor y rivalidad

Dos directoras de orquesta, Drea Dreiden y Cloe Lara, interpretadas por Alexandra Masangkay y Natalia Rodríguez, son invitadas a la apertura de temporada de la prestigiosa Orquesta Sinfónica Real (OSR). La historia del director Álvaro Ortega Sanahuja retrata la pasión, la ambición y el hartazgo entre las dos protagonistas, desdibujando los límites entre el amor y la competencia.