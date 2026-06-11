El tenso encuentro de Jacob Elordi con un fan que ha generado debate: "No me toques"

Jacob Elordi ha vivido un tenso encuentro con un fan mientras paseaba por una calle de Japón, donde ha estado con Kendall Jenner. El vídeo se ha hecho viral después de que el propio fan lo publicara en su cuenta de Instagram.

"Solo quería una foto, jefe", escribe junto al post. En el vídeo se observa cómo Jacob estaba en medio de un grupo de seguidores cuando este fan se acerca por detrás y le toca la espalda para decirle: "¿Qué tal, jefe?".

Entonces Jacob se da la vuelta y le dice: "¡Por favor, no me toques, hermano!", terminando ahí su interacción y dejando al fan un tanto impactado.

Las reacciones no se han dejado esperar y muchos son los que consideran que Jacob actuó como debía: "¿Por qué tocas a desconocidos?".

"Totalmente de acuerdo. Jacob tenía todo el derecho a reaccionar como lo hizo. Tocar a otra persona no es sin intención. ¿Quieres una foto? ¡Solo pídela! Jacob era consciente de tu presencia. Entonces, ¿por qué el contacto? ¡Querías tocarlo!".

"Estoy segura de que tú tampoco querrías que desconocidos te tocaran... Sea famoso o no... No toques a gente que no conoces", son algunos comentarios.

Ante esto el joven ha vuelto a decir: "Algunos de ustedes en los comentarios son tan sensibles que me hacen reír".

Para explicar cómo sucedió todo: "Fui al restaurante a comer y no tenía ni idea de que estarían allí. De repente entraron mientras yo esperaba en la fila. No me acerqué a ellos mientras comían. Cuando se iban, les pedí una foto. Solo soy un fan emocionado por conocerlo y quería inmortalizar el momento, eso es todo. Sin ánimo de ofender. No es como si los hubiera acosado o lo hubiera abrazado con fuerza. No es para tanto".

Mientras que otros han defendido al fan: "Hermano, eso fue grosero, no fue para tanto, solo querías una foto".

"Ni siquiera sé quién es... ¡pero esto ya demuestra que la mayoría de estas personas famosas son simplemente patéticas!".