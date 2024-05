El actor Nick Pasqual, acusado de intento de asesinato por "apuñalar 20 veces" a su novia: Trataba de huir a México

La maquilladora de 35 años Allie Shehorn, que ha trabajado en proyectos como Mean Girls, Rebel Moon o Babylon, ha sido apuñalada 20 veces presuntamente por su pareja, el actor Nick Pasqual. Tres días antes Shehorn había conseguido una orden de alejamiento, pero al parecer, eso no ha impedido que él entre en su domicilio en California y la apuñale.

Creyendo que estaba muerta Pasqual habría huido, pero ha sido detenido en Sierra Blanca, Texas, en la frontera con México. Por suerte, Allie ha sido hallada con vida y trasladada al hospital donde se está recuperando favorablemente gracias a la rápida actuación de su amiga y compañera de piso Christine White, que la encontró en el suelo ensangrentada.

Al parecer, han sido muchos los episodios de violencia que ha sufrido Allie en estos meses previos al apuñalamiento. Según Daily Mail, en enero su pareja la golpeó con un cinturón y le rompió varias puertas de su casa y en abril la violó y estranguló. En otra ocasión y según relató la propia víctima "me abofeteó y mientras intentaba escapar por el pasillo, me agarró del pelo, tiró de mí hacia atrás y me estrellé contra el suelo golpeándome la nuca". Ahí su compañera de piso Christine White trató de defenderla, pero Nick Pasqual también la amenazó.

Hubo otro incidente previo en un Airbnb en el que él la forzó a tener relaciones, ella le pidió que parara pero no paró: "Ha sido violento en el pasado, pero nunca físicamente conmigo, excepto dos noches en las que me arrancó la ropa".

Ahora, Nick está detenido y acusado de intento de asesinato, allanamiento de morada en primer grado y lesiones por violencia doméstica, será extraditado a Los Ángeles. Se enfrenta a cadena perpetua y la fianza es de 1.075.000 dólares.

La recuperación de Allie

La maquilladora se encuentra en el hospital recuperándose pero dado el coste de la rehabilitación sus amigos han creado un GoFundMe cuyo objetivo es llegar a los 100.000 dólares. Ya están a punto de conseguirlo. Su amigo Jed Dornoff está siendo el encargado de dar los avisos y actualizaciones sobre su estado de salud a través de Instagram: "Allie está estable. La última operación ha sido en el costado izquierdo. Ha recibido 2 bolsas más de sangre. Antes de la operación estaba despierta y alerta. Van a ver si necesita o no tubo para respirar. Tiene algo de fiebre. Su móvil se ha perdido pero creo que la policía o Christine White lo tendrán. Los médicos confían. Pero será un largo camino de terapia física y ocupacional. Estoy en la sala de espera de la UCI. Informaré cuando sepa más".

"He estado visitando a Allie esta mañana. Le han quitado los tubos para respirar y alimentarla. Subo esta foto porque ella quiere que la veáis. Puede hablar. Le duele pero sigue estando optimista. Sigue en la UCI por lo que no se pueden mandar flores ni nada. Y no puedo dar más información. Le leí los nombres de las donaciones. Empezó a llorar al escuchar todos los nombres, el apoyo y el amor. Gracias. Seguid rezando por ella. Con amor, Jed Dornoff", ha actualizado el amigo de la víctima en Instagram.

"Buenos días, mi marido y yo estamos visitando hoy a Allie. Primero que nada, quería presentados a Christine. Es la que encontró a Allie y la salvó. Es como una madre adoptiva para ella y la cuida mucho. Es muy valiente y actuó rápido cuando la encontró sangrando. Gracias Christine por salvarle la vida. Segundo, buenas noticias, hoy Allie ha comido pudding y habla más. Por último, quería contestar varias preguntas: Sí. El hombre (no le nombro porque no se merece ni necesita la atención) fue detenido. El departamento de Los Ángeles nos lo ha confirmado. Le atraparon en Texas en la frontera con México. Está de momento ahí detenido. Segundo, Allie tiene mucho apoyo. Somos un grupo de hombres y mujeres que le apoyan, tanto heterosexuales como homosexuales. Todos éramos conscientes y tomamos medidas para protegerla. Él ya estuvo en la cárcel por violencia. Pagó la fianza y volvió a atacarla", ha explicado Jed.

"Allie Shehorn está dando pasos positivos para recuperarse. Es un camino largo, pero lo está afrontando con coraje y determinación. Con amor, Jed.", dice la última actualización.