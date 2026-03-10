¿Le costará el Oscar? El hate de Timothée Chalamet contra el ballet y la ópera no es nuevo y resurge un vídeo suyo antiguo

Timothée Chalamet afronta uno de los momentos más delicados de la temporada de premios después de que unas declaraciones suyas sobre el ballet y la ópera hayan provocado una ola de críticas justo cuando la carrera por el Oscar entra en su fase decisiva. El actor, que ha sido uno de los nombres más fuertes en la temporada gracias a su trabajo en Marty Supreme, podría ver cómo la polémica afecta a sus posibilidades en los últimos días antes de la votación final.

Todo comenzó el mes pasado durante un evento con Matthew McConaughey organizado por Variety y CNN, donde Chalamet reflexionó sobre el estado de distintas formas de entretenimiento. Durante la conversación, el actor aseguró que no se veía trabajando en ámbitos como el ballet o la ópera porque, según dijo: "Son disciplinas en las que constantemente se intenta mantener algo vivo aunque ya no le importe a nadie".

Sus palabras se volvieron rápidamente virales y provocaron una fuerte reacción en el mundo de las artes escénicas. Compañías, críticos y seguidores del ballet y la ópera cuestionaron las declaraciones del actor, que muchos consideraron despectivas hacia dos disciplinas históricas.

Ahora, la polémica se ha intensificado aún más, ya que ha comenzado a circular en redes un vídeo antiguo de 2019. En esas imágenes, grabadas mientras promocionaba The King de David Michôd, Chalamet ya utilizaba una comparación similar al hablar de sus inicios en la interpretación.

"Empiezas a trabajar en películas, empiezas a actuar, a perseguir lo tuyo. Y empecé a tener la sensación de que tal vez era como la ópera o el ballet… algo así como una forma de arte moribunda", explicaba entonces.

El hecho de que el vídeo haya reaparecido justo ahora ha añadido más presión sobre el actor en plena recta final de la temporada de premios. En Hollywood, donde cada declaración pública puede influir en el clima mediático que rodea a los candidatos, la controversia ha generado dudas sobre si esta polémica podría afectar a su imagen entre los votantes de la Academia.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo en internet justo en el momento más delicado para Chalamet: el cierre de la temporada de premios. En un contexto donde cada gesto y cada titular cuentan, la controversia llega en el peor momento posible para el actor, que hasta ahora era considerado uno de los favoritos en la carrera hacia los Oscar.