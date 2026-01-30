Bug Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en The Little Rascals (Una Pandilla de Pillos), ha abandonado por completo Hollywood y vive actualmente en condiciones de pobreza voluntaria, desconectado de la red y entregado a un estilo de vida religioso extremo junto a su familia.

Tiempo después de ser arrestado por inhalar aerosoles, un episodio que marcó un punto de inflexión en su vida, el exactor infantil, hoy de 40 años, se ha trasladado con su esposa y sus cuatro hijas y un hijo a una zona rural cercana a Mountain Home, en Arkansas, según informa Daily Mail. Hall se define a sí mismo como un "extremista católico radical" y asegura haber hecho un voto de pobreza.

The Little Rascals | Universal

Según explica al medio, ha renunciado por completo al dinero que ganó durante su etapa como actor y donó todos sus ahorros, además de la mayoría de sus pertenencias materiales. Su objetivo, afirma, es "vivir lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos". En caso de surgir una urgencia económica, asegura que buscaría trabajos esporádicos para cubrir lo imprescindible.

De acuerdo con Page Six, Hall y su familia viven actualmente en una casa rodante equipada únicamente con un pozo de agua y un generador. Su plan a largo plazo es desconectarse totalmente del sistema y construir una vivienda autosuficiente, con su propia presa hidroeléctrica y sistemas independientes de electricidad y fontanería.

En el ámbito familiar, Hall y su esposa, Jill, con quien se casó en 2017, educan a sus hijas en casa y han manifestado su intención de "desalentarlas firmemente" de asistir a una escuela formal o a la universidad, a las que el actor considera en gran medida "absurdas".

El caso de Bug Hall ilustra uno de los giros más extremos y desconcertantes entre las antiguas estrellas infantiles de Hollywood, que han optado por desaparecer del mapa mediático y romper por completo con el sistema que los lanzó a la fama.