Mara Wilson se reconcilia con Matilda y habla de una posible secuela en su 30 aniversario: "Ahora es un honor"

Tres décadas después de conquistar los corazones de toda una generación, Mara Wilson, la protagonista de Matilda, ha reflexionado abiertamente sobre el impacto que tuvo ese papel en su vida.

Según ha confesado Mara Wilson en exclusiva a PEOPLE con motivo del 30º aniversario del estreno de Matilda, la actriz de 39 años reconoce que el fenómeno que rodeó a la película dirigida por Danny DeVito no siempre fue fácil de gestionar.

"Creo que cuando era más joven, a veces me resultaba un poco difícil. Era casi como si Matilda fuera una hermana mayor a cuya sombra vivía. La gente quería a Matilda, pero no necesariamente a Mara", confesaba la actriz.

Y es que para lograr gestionar esa dualidad entre su personaje y su persona, Wilson ha explicado que recurrió a la experiencia de otra figura icónica de la industria: "Hay una cita de Carrie Fisher donde habla de cómo siente que ella y la Princesa Leia se fusionaron con el paso de los años, y a veces yo también me siento un poco así. Creo que las lecciones de Matilda y el personaje de Matilda se han quedado conmigo, y me considero muy, muy afortunada de haber interpretado ese papel".

Reparto de Matilda | Gtres

"Ahora lo considero un verdadero honor. Hubo un momento en que pensé: 'Ya no quiero ser Matilda', pero creo que es lo mismo que cuando eres adolescente: intentas encontrar tu propia identidad, intentas descubrir quién eres", comentaba la intérprete sobre la perspectiva del tiempo.

"Me parece una película preciosa y me encanta lo que Danny hizo con ella, y sé lo que significa para la gente. Era una niña que adoraba la biblioteca, la televisión pública y aprender. Me encanta que haya niños así ahora. Matilda sigue animando a los niños a ir a la biblioteca y aprender más", dice Wilson.

La actriz ha comentado que desde entonces ha recibido mensajes de personas contándole que se cambiaron el nombre a Mara o Matilda, que le pusieron su nombre a sus hijas o incluso que llamaron Matilda a sus perros: "Creo que no era consciente de lo que significaba para la gente".

Mara Wilson | Cordon Press

Asimismo, al preguntarle respecto a una hipotética secuela donde interpretara a la madre de una nueva protagonista, la actriz se ha mostrado escéptica con la idea: "La gente siempre me pregunta sobre hacer una secuela... Pero algo que la gente siempre dice es: 'Oh, tal vez podría ser la hija de Matilda'. Y tengo algunos problemas con eso, porque creo que los poderes de Matilda provienen de su adversidad. No creo que Matilda criara a su hija para que desarrollara esas habilidades para protegerse".

Añadió que, aunque Matilda es "un personaje tan maravilloso", también se preguntaba quién sería "lo suficientemente bueno" para que Matilda se casara con ella.

Finalmente Wilson, que está centrada en el doblaje y la narración de audiolibros, ha respondido con franqueza al ser cuestionada sobre su alejamiento de las grandes producciones del cine: "Bueno, mira, no siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto, mi perfil demográfico y demás. Tendría que cambiar mucho para adaptarme a los moldes de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo".