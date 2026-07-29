La dejó embarazada de 7 meses: Billy Crudup, Claire Danes y Mary-Louise Parker, el triángulo amoroso que sacudió Hollywood

Hoy Billy Crudup y Naomi Watts forman una de las parejas más discretas de Hollywood, pero mucho antes de su boda en 2023 el actor estuvo en el centro de un escándalo que marcó durante años su imagen pública. Conocido por títulos como Big Fish o The Morning Show, Crudup rompió en 2003 con la actriz Mary-Louise Parker cuando ella estaba embarazada de siete meses.

Poco después comenzó una relación con Claire Danes, a quien había conocido durante el rodaje de Stage Beauty. La diferencia de edad y el momento en el que se produjo el romance alimentaron una enorme polémica mediática.

Parker recordaría años después aquel episodio como uno de los más duros de su vida, mientras que Danes admitió que era muy joven y estaba enamorada. Crudup, por su parte, nunca ha hablado públicamente sobre lo ocurrido. Descubre todos los detalles en el vídeo.