Julie Andrews rechaza participar en Princesa por sorpresa 3: "Es su historia, no la mía"

Julie Andrews ha confirmado recientemente que no regresará para interpretar a la reina Clarisse Renaldi en Princesa por sorpresa 3.

La legendaria actriz británica ha dejado claro que la nueva película debe centrarse por completo en el personaje de Mia Thermopolis, encarnado por Anne Hathaway.

Preguntada de forma directa por su participación en la secuela durante una entrevista en Today.com, Andrews zanjó cualquier especulación al respecto: "No voy a participar. Creo que la historia es un poco diferente, y no estoy segura de cómo lo están abordando. Pero ya es demasiado tarde para mí. Creo que la historia debe continuar en La princesa Mia. Es su historia, no la mía".

La decisión de Andrews de no regresar para la tercera entrega de la saga cinematográfica no sorprende, ya que expresó un sentimiento similar después de que la película fuera confirmada en 2022.

Julie Andrews, Anne Hathaway y el director Garry Marshall en Princesa por sorpresa 2 | Cordon Press

"Creo que sabemos que probablemente no será posible", dijo Andrews a Access Hollywood. "Se habló de ello poco después del estreno de [la segunda secuela], pero ¿cuántos años han pasado desde entonces? Y yo soy mucho mayor, y Annie, la princesa o reina, es mucho mayor. Y no estoy segura de cómo se desarrollaría la historia".

La veterana intérprete ha detallado además las razones por las que rechazó las ofertas que el equipo de producción le hizo llegar para que retomara el icónico papel.

En una entrevista con InStyle, Andrews explicó su perspectiva sobre su momento profesional actual y el proyecto: "Creo que estoy retirada, la verdad, sería la mejor descripción. [El equipo creativo de la película] me preguntó durante todo el año pasado si me gustaría hacerlo. Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad".