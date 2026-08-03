¿Recuerdas al niño de Terminator? Su viaje de fama, adicciones, prisión y redención: Así está ahora con 49 años

Edward Furlong ha sorprendido a los fans de la mítica saga de Terminator tras una reaparición pública durante la Metro Comic Con.

Y es que el actor luce hoy una imagen completamente renovada y alejada del adolescente que encarnó a John Connor en Terminator 2: El juicio final (1991), celebrando una etapa de plenitud personal tras haber superado sus adicciones.

Descubierto por casualidad en una discoteca juvenil de Pasadena sin experiencia previa, la estrella californiana encandiló al público internacional con solo 13 años al lado de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, un éxito arrollador que le valió el premio MTV Movie y el galardón Saturn como actor revelación.

Sin embargo, la vorágine de la fama temprana y la falta de un entorno protector terminaron por pasarle factura. Tras protagonizar aclamados títulos como American History X o Little Odessa, Furlong se vio envuelto en una espiral de adicciones al alcohol y las drogas que frenaron drásticamente su proyección (llegando a ser apartado de la tercera entrega de Terminator en 2003) y le acarrearon graves conflictos judiciales.

Edward Furlong | Cordon Press

Tras ingresar en rehabilitación y cumplir condena por violencia doméstica en 2013, el intérprete logró dar un giro radical a su vida: "Es genial estar de vuelta en el set y estar sobrio; no tener resaca al ir a trabajar y compartir espacio con otras personas sanas es algo maravilloso", confesó el actor a Daily Mail tras reflexionar sobre su proceso de sanación, el cual le ha permitido reencontrarse con la interpretación en títulos como The Forest Hills o Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep.

El cumpleaños de la antigua estrella infantil (2 de agosto) coincide además con un acontecimiento muy especial para los amantes del cine de acción y la ciencia ficción: el 35º aniversario del estreno de Terminator 2.

Edward Furlong y Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 | Cordon Press

La icónica película dirigida por James Cameron regresará a las salas de cine de todo el mundo a partir de finales de agosto, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de reencontrarse en pantalla grande con la inolvidable actuación que lanzó a la fama a Furlong.