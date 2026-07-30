¿Recuerdas al niño de Un chapuzas en casa? La sorprendente reaparición pública de Jonathan Taylor Thomas tras décadas alejado de Hollywood

Para toda una generación que creció en los noventa, su rostro era omnipresente en las carpetas y revistas juveniles, pero desde su retirada de la interpretación en 2005 se convirtió en uno de los actores más escondidos de la industria.

Según se ha visto en una imagen compartida por la actriz Patricia Richardson, Jonathan Taylor Thomas ha reaparecido públicamente a sus 44 años en una curiosa y emotiva fotografía familiar que lo reúne con parte del elenco original de la mítica sitcom Un chapuzas en casa.

En la instantánea, el actor (luciendo gafas e icono indiscutible de la época) posa sonriente junto a Richardson (quien encarnaba a su madre Jill Taylor) y Taran Noah Smith (su hermano pequeño Mark en la ficción).

Esta reunión del reparto deja al descubierto el contraste en la vida de los jóvenes intérpretes que dieron vida a los hermanos Taylor.

Mientras Thomas se retiró del foco público tras prestar su voz al joven Simba en el clásico animado El rey león y protagonizar películas como Las aventuras de Pinocho, el destino de su otro hermano en la pantalla ha tomado un rumbo muy distinto: Zachery Ty Bryan, el mayor de los hijos en la ficción, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una pena de 16 meses tras declararse culpable de un delito grave por conducir bajo los efectos del alcohol.

Para los seguidores de la serie, la estampa compartida por Richardson supone un viaje nostálgico imprevisto que devuelve a la actualidad a una de las estrellas infantiles más queridas de la televisión.