Mitchel Musso ('Hannah Montana'), tras ser detenido por 'robar' una bolsa de patatas: "Da miedo estar rodeado por 30 policías"

Según ha informado un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Rockwall, Mitchel Musso, el actor de la exitosa serie de Disney Channel, 'Hannah Montana', ha sido detenido este fin de semana en Texas por presunta "intoxicación pública, robo, registro vencido, no mostrar una licencia de conducir y violar la promesa de comparecer".

Al parecer, Musso intentó robar una bolsa de patatas fritas cuando el dependiente de la tienda le llamó la atención. Entonces, el actor se marchó de la tienda después de "volverse verbalmente abusivo".

Sin embargo, tras el incidente, Mitchel se ha pronunciado y ha negado los cargos por los que ha sido acusado públicamente. Musso ha aclarado para Peopleque "no hubo ningún robo y no estaba en estado de ebriedad". "Ha sido simplemente desafortunado, pero es un gran malentendido", ha insistido.

Musso ha relatado los hechos en primera persona y ha compartido que, tras cuatro horas surcando en el lago Ray Hubbard, cerca de Dallas, entró a la tienda vestido con pantalones cortos y sin camiseta dispuesto a comprar una bolsa de patatas fritas cuando "este empleado descontento, cuyo comportamiento era errático, me arrancó la bolsa de patatas fritas de la mano y empezó a gritarme por mi vestimenta". "Él dijo: 'Sal o llamaré a la policía'. Al final dije: 'Claro. Llama a la policía'", ha relatado el actor. "Crecí aquí. Esta es mi ciudad natal".

"Da miedo estar rodeado por 30 policías. Es una situación aterradora", ha confesado. "Me trajeron. No tenía absolutamente nada que decirles a ninguno de ellos, porque sabía lo que estaba pasando. Me llamaron por mi nombre. Sabían exactamente quién era yo, porque es mi ciudad natal. La gente me conoce", ha insistido el actor que cree que su arresto también tuvo que ver con ser una figura pública porque "tienes todos los ojos puestos en ti".

Musso ha explicado que la razón de su arresto no ha tenido nada que ver con robo o intoxicación, sino que ha sido causa de la ausencia del pago de multas de tráfico pendientes desde 2019, una por no enseñar una licencia de conducir y otra por un registro vencido por violar "la promesa de comparecer", según ha informado FoxNews.

El actor también ha mostrado su lado cómico y ha destacado que, a pesar de que estar en el calabozo no ha sido su "entorno favorito", consiguió lo que quería. "¿Adivina qué te dan de comer gratis en la cárcel? Patatas fritas", ha bromeado. "Me dieron mis patatas fritas gratis".

Finalmente, Musso ha sido puesto en libertad bajo fianza por valor de 1000 dólares.