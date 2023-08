Un idílico amor de juventud roto por la adicción: así fue la relación de Sarah Jessica Parker con Robert Downey Jr.

A Carrie Bradshaw nunca se le ha dado demasiado bien el amor. Tras incontables citas y proyectos de novio en 'Sexo en Nueva York' y un matrimonio con Mr. Big, ahora, a sus cincuenta y en 'And Just Like That...'ha plantado a su productor y ha reconectado con Aidan, lo cual sigue en la línea de las malas decisiones románticas de Carrie.

Su intérprete, sin embargo, parece ser mucho más madura en las cuestiones del corazón. Sarah Jessica Parker lleva 26 años felizmente casada con el también actor Matthew Broderick (al que acabamos de ver en la serie 'Medicina Letal' de Netflix) y son una de lasparejas más duraderas de Hollywood. Pero antes de él, la actriz tuvo otra relación muy seria, especialmente teniendo en cuenta su juventud, con otro actor famoso: Robert Downey Jr. Tenían 20 años cuando se conocieron y, al poco, se fueron a vivir juntos a una casa en Los Ángeles y hasta hicieron planes de boda... pero no salió bien la cosa.

Ambos actores habían sido niños talentosos y aplicados. Ella dio sus primeros pasos artísticos a los 9 años con la Compañía de ballet de Cincinnati y a los 11 ya actuaba en Broadway, haciendo que toda su familia se mudase con ella a Nueva York. A los 14, ya era la protagonista de 'Annie' sobre las tablas. Él, por su parte, era hijo de un director de cine underground que firmó obras de culto como 'Putney Swope', en la que Jr. apareció con solo cinco años. Después estudió teatro y canto en su escuela de Santa Monica, hasta que a los 16 años decidió mudarse a Nueva York para convertirse en actor y pronto encontró sus primeros papeles. Así, poco después, en 1984, estos dos jóvenes ambiciosos se encontraron en el set de rodaje de la cinta 'Un extraño en casa' y surgió la chispa.

Robert Downey Jr. y Sarah Jessica Parker en 'Un extraño en casa' | Cordon Press

Robert Downey Jr. llevaba por aquel entonces el pelo de punta al estilo punk, bien malote, y Sarah Jessica, además de la película, tenía un papel en la obra de teatro 'To Gillian on Her 37th Birthday'. Fue ella quien le preguntó a él si quería salir después de su obra. Al poco, él ya se mudó al piso que Sarah tenía en el West Side, aunque mantenían su relación en secreto: iban juntos en taxi al rodaje, pero salían con tiempo de diferencia para que la gente no se enterase. Llevaban solo seis semanas juntos cuando Downey Jr. se tuvo que marchar a Los Angeles para otro rodaje, 'A toda marcha'. Como reconocerían después en un reportaje que les dedicó la revista People, fue una situación difícil para ellos: "Nos echamos de menos el uno al otro, pero nos dimos cuenta que nuestra prioridad número uno debían ser nuestras carreras. De otra forma, no seríamos buenos el uno para el otro", decían.

Entonces, solo ocho semanas después de conocerse, se mudaron juntos a una casa de dos plantas en Hollywood que, antaño, había sido hogar de otras celebridades como Bette Davis y John Lennon. Ese nuevo hogar, en realidad, era el motivo del reportaje de People publicado en el 85, que recogía declaraciones de ambos. "Sarah me ha hecho ser más práctico. Me buscó un contable y me hizo abrirme una cuenta en el banco", decía Downey Jr., que también aseguraba que no salían de fiesta por Hollywood porque "La razón para salir es encontrar a alguien que te haga vivir confortablemente. No creo que tenga que buscar más". Parker, por su parte, daba tiernos detalles: "Nos compramos zapatillas para correr y salimos dos veces. Estábamos exhaustos y no lo volvimos a hacer nunca", o señalaba que hacían guerras de globos de agua con sus vecinos. Parecían, a la vez, una pareja muy asentada y unos chavalines. "¿Se supone que no debes ser serio con nada cuando tienes veinte años?", decía la actriz de 'Sexo en Nueva York'.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. | Cordon Press

El reportaje también recogía los pensamientos de sus padres. El de él, agradecía que Sarah ayudase a su hijo a sentar la cabeza. La de ella, en cambio, mostraba sus dudas: "Robert es brillante, interesante y generoso, pero a su edad deberían divertirse y probar diferentes relaciones en vez de ir tan en serio". Y se aseguraba que aunque los dos eran hijos de padres divorciados y que por ello desconfiaban del matrimonio, ya habían pensado nombres para sus hijos y cómo sería su enlace: "Queremos una boda judía en el hotel Le Mondrian con bailarines de flamenco", bromeaba él. Las nupcias nunca se produjeron y aquella idílica postal romántica que vendieron a la revista no duró para siempre. En 1991, tras ocho años de relación, cortaron.

No es ningún secreto que Robert Downey Jr. tuvo problemas con las drogasdurante años y eso supuso un escollo en su relación. "Ella me dio un hogar y comprensión. Trató de ayudarme y se molestó mucho cuando yo no estuve a la altura. Yo fui tan egoísta... Sarah Jessica me ayudaba a pasar la resaca y luego íbamos a elegir muebles juntos. Era un portento.", dijo en 2008 el actor de 'Iron Man' a Parade. Tal y como contaría ella, la situación se alargó porque, aunque se sentía como la única adulta de la relación, tenía miedo de que si le dejaba en esa situación, Robert pudiese morir. Años más tarde aseguraría mirar a aquella relación con cariño y no arrepentirse del tiempo juntos.

De hecho, tuvieron en cierto modo un final feliz. En 2015 se reencontraron en Nueva York y cenaron juntos. Contaron, por separado, en The Howard Stern Show que aquello les sirvió para atar ese cabo suelto y decirse todo lo que tenían pendiente. Y también que fue un más momento bonito de lo que esperaban: "Sorprendentemente no fue extraño... Teníamos 18 años cuando nos conocimos y en esencia somos más o menos iguales", comentó Sarah.