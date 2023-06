Robert Downey Jr. relata su experiencia en prisión tras su adicción a las drogas: "Podías sentir la maldad en el aire"

Robert Downey Jr. tuvo un problemático pasado. El actor que interpreta a Iron Man en la franquicia de Marvel comenzó a consumir droga con 8 años, debido a la influencia de su padre, el director de cine Robert Downey Sr. quien también consumía, como puedes ver en el vídeo.

Con 20 años, durante la década de los 80 y principios de los 90, el actor sufría una fuerte adicción a las drogas. En esa época, el actor mantenía una relación conSarah Jessica Parker, la actriz de 'Sexo en Nueva York', a la que conoció durante el rodaje de 'Firstborn' y quien afirmó que se sentía más como una madre que como una pareja debido a la situación del actor. Finalmente, en 1991, la pareja rompió su relación.

Robert Downey Jr. con su padre Robert Downey Sr. | Getty

Años después, el actor tuvo varios problemas con la justicia que, incluso, le llevaron a ingresar en prisión. En 1997 fue arrestado por exceso de velocidad y consumo de heroína y cocaína al volante por lo que tuvo que pasar seis meses en la cárcel. Un año después entro de nuevo en la cárcel, esta vez durante cuatro meses, por evitar un test de drogas ordenado por un tribunal. En 1999 volvió a ingresar en la prisión estatal de Corcoran (California) donde estuvo 15 meses tras evitar de nuevo someterse a un test de drogas.

Jr. siempre se ha mostrado muy abierto a relatar sus experiencias del pasado. En esta ocasión ha asistido al podcast 'Armchair Expert' donde ha hablado sobre sus años en la cárcel. "Podías sentir la maldad en el aire, y eso no era ningún problema porque era como estar en un vecindario realmente malo", ha confesado. "No había ninguna oportunidad allí. Solo hubo amenazas".

El actor ha relatado que el centro de recepción de Delano (California) en el que estuvo en 2019 era "posiblemente el lugar más peligroso en el que he estado en mi vida" ya que era donde todos los presos esperaban hasta ser asignados en sus celdas, desde los más peligrosos hasta aquellos que habían cometido crímenes no violentos.

"Voy a intentar dar los puntos clave. Estoy en el juzgado, un juez furioso me está sentenciando y en algún momento me dijo algo en latín. Pensé que me estaba lanzando un hechizo", ha bromeado el actor.

Pocos meses después de salir de prisión, fue arrestado el fin de semana de Acción de Gracias por consumir y poseer cocaína. Sin embargo, tras varios años con problemas legales con la justicia y con las drogas, el actor se rehabilitó y actualmente disfruta de su fama alejado de dichas sustancias.