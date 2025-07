El vídeo de Blake Lively a lo Serena van der Woodsen reencontrándose con una actriz de Gossip Girl

Blake Lively ha tirado de nostalgia y ha sorprendido a los fans de Gossip Girl con un nuevo vídeo que parece sacado directamente del Upper East Side. La actriz, que en los últimos meses ha estado en el centro de la polémica por su enfrentamiento legal con Justin Baldoni, ha querido reconectar con su público y lavar un poco su imagen recuperando a uno de los personajes más míticos de la serie: Dorota.

Sí, hablamos de la icónica asistenta de Blair Waldorf, interpretada por Zuzanna Szadkowski. Un personaje que, aunque no era protagonista, se convirtió en todo un favorito del público. De hecho, durante años corrió la teoría fan de que Dorota era la verdadera Gossip Girl, y no faltan quienes siguen defendiéndolo a día de hoy (mejor hubiera sido, desde luego).

El vídeo en cuestión es parte de la promo de Betty Booze, la línea de bebidas en lata de Lively. De la mano de Dorota, anuncian una nueva variedad de té con vodka y limonada, y juegan con la expresión "spill the tea" y su doble significado de "derramar el té" literal y contar un chisme. Un guiño guay al universo de Gossip Girl y su obsesión con los secretos.

En el anuncio, Blake se reencuentra con Zuzanna y le dice con entusiasmo: "¡Qué bueno verte!". La actriz, que ahora no usa el característico acento polaco de Dorota, le responde: "Estás increíble". Blake, divertida, le suelta: "Suenas diferente", y ella le contesta: "Oh, es alergia. Tengo té. El mejor té".

Y no, no se refiere a rumores de Manhattan, sino a la nueva bebida. "Es fresca, equilibrada, sin nada artificial", y Blake remata con un toque de ironía: "Lo cual es difícil de encontrar por aquí".

Las dos actrices beben de tazas de té en lo que parece ser Central Park y siguen intercambiando palabras llenas de cariño. "Te he echado de menos", confiesa Blake. "Yo también te he echado de menos", responde Zuzanna. La escena termina con Blake diciendo "me tengo que ir" y Zuzanna replicando: "me cuadra", otro guiño a la serie donde se ha convertido en meme la cantidad de veces que Serena decía "I have to go" y desaparecía de escena.

Blake también compartía el vídeo en Instagram con un guiño a los fans: "Go. Sip, girl. Introducing Betty Booze Vodka Iced Teas Passion Fruit Meyer Lemonade. Because good tea is worth sharing". Porque sí, cuando el té es bueno, hay que compartirlo.