Robert Downey Jr. protagoniza un documental para Netflix junto a su padre, el actor y director de cine Robert Downey Sr., donde hacen un homenaje a la vida y carrera del cineasta.

Pero, además, ambos se abren a corazón abierto y tratan algunos temas complicados en su vida como la adicción a las drogas por las que ambos han atravesado en su vida.

Robert Downey Sr., quien fallecía en julio de 2021 a los 85 años, reconoce mirando a cámara en el documental: "Yo era un adicto a las drogas". Para añadir después: "Principalmente cocaína y marihuana".

Su hijo explica en otra entrevista separada que él desde pequeño era plenamente consciente de la adicción de su padre: "Sabía lo que estaba pasando en ese sótano".

Entonces tras tratar la adicción de Robert Downey Sr. el actor de Iron Man habla por teléfono con su padre para decirle que considera que es un poco "negligente" no hablar también de los problemas que él mismo tuvo con las drogas: "Preferiría perderme esa conversación", dice el padre de forma graciosa.

Y es que, Robert Downey Jr. empezó a consumir a la escalofriante edad de 8 años, como el mismo reconoció hace años a BBC News, debido a la influencia de su padre: "Todos estábamos alterando nuestra conciencia con sustancias. Solo estaba jugando a un juego de querer calmarme a mí mismo, o mantenerme colocado, en lugar de lidiar con el hecho de que las cosas se habían descarrilado. Honestamente, más que nada, miro hacia atrás y pienso que 'es impactante que pudiera terminar una sola película'. Pero eso no detuvo a los Downey".

Fue en 1991 cuando Sr. consiguió, por fin, superar sus problemas de adicción tras casarse con Laura Ernst, quien desgraciadamente fallecía tres años después. Aunque, el cineasta logró mantenerse limpio tras la pérddia de su mujer en 1994.

"Lo recuerdo muy, muy profundamente", dice Jr. "Aunque me costó otros 20 años recomponerme de toda mi mierda de movida, tú y Laura se convirtieron en esa fuerza estable para mí".

"Cuando la perdiste, y te mantuviste limpio, y yo todavía estaba ahí afuera, solo me decías que me quedara en el planeta, que no me rindiera", recuerda Jr. "No eras exactamente un hombre libre de karma. No me dejes joder, no exageremos la verdad aquí. Pero eso fue algo súper significativo", le dice el actor a su padre.

