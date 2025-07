El niño de Titanic que sigue ganando dinero casi 30 años después con su breve aparición: ¿Cuánto lleva acumulado?

Leonardo DiCaprio se coló en el barco del Titanic a última hora para convertirse en "el rey del mundo" dentro y fuera de la gran pantalla. Kate Winslet desplegó sus brazos a modo de alas para hacer lo propio en la proa del barco y el director James Cameron triunfó en la gala de los Oscar. La lista de éxitos que envuelve a este buque insignia del séptimo arte no es pequeña e incluso quienes estuvieron en un segundo (o tercer) plano también vieron cómo su vida cambiaba para siempre tras el estreno.

Han pasado casi 30 años desde que el Titanic chocara contra un iceberg. Sin embargo, la trascendencia de la cinta no se ha hundido y así lo recuerda una de las figuras más jóvenes del filme: Reece Thompson. El actor se puso en la piel de un niño de cinco años y una frase fue más que suficiente como para dar pie a una serie de ganancias que no parecen tener fin: "¿Adónde vamos, mamá?".

Esta breve, pero no por ello menos impactante, aparición ha permitido a Thompson mantener un flujo de ingresos estable durante años a través de los royalties. Y es que, a pesar de los años, Titanic continúa siendo un éxito allá dónde navegue, bien sea la televisión o el streaming. "Me siguen pagando de vez en cuando", habría comentado en 2017 durante una entrevista para Cosmopolitan. Aunque, como él mismo matiza, "no tanto como cuando estrenaron la película".

Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando exactamente? El actor también habría revelado que ganó en torno a los 30.000 dólares por su papel en la película. Sin embargo, las cifras asociadas a los royalties no están tan claras. De hecho, en una entrevista para Studio 10, Thompson explica que ni tan siquiera él lleva la cuenta de los ingresos: "No he actualizado mi dirección postal", comenta, "así que no los he visto en unos cuantos años, simplemente asumo que siguen llegando".

Reece Thompson mantiene su carrera como actor y ha participado en varias películas desde su pequeña aparición en Titanic. Aunque no es su única faceta, ya que también trabaja como director de marketing digital en Utah.

Una frase le valió para ganarse su hueco en la industria y, por mucho que pasen los años, el trágico destino del niño al que encarnó en 1997 seguirá resonando en la historia del cine.