John Goodman cuenta que "temió lo peor" al sufrir este accidente en el set con Tom Cruise

Alejandro González Iñárritu se coronó dos años seguidos con el Oscar gracias a Birdman (2014) y El Renacido (2015). Ahora, diez años después, está preparando su próxima película, que verá la luz en 2026. Sin embargo, el rodaje ha dejado a su paso un accidente en el que se han visto involucrados John Goodman y Tom Cruise.

Iñarritu y Di Caprio posas con el Bafta a mejor película y mejor actor | GETTY IMAGES

En marzo, Goodman sufrió una lesión que le obligó a poner en pausa su intervención en la cinta durante dos meses. "Fue un auténtico accidente", declara el actor ya recuperado. Y es que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia tras el evento en cuestión.

"Iba en calcetines, como había estado la última semana y media", ha comentado Goodman: "Al pasar junto a Tom, me respbalé, las piernas se me fueron al suelo, quedé en paralelo contra el suelo y caí de costado, sobre la cadera".

Además, ha contado cómo fueron sus sensaciones tras el accidente: "Me intenté levantar y, cuando no pude hacerlo, temí lo peor", según ha recogido The Hollywood Reporter. Un contratiempo que le supuso una fractura y una opreración posterior.

John Goodman | Gtres

John Goodman se ha recuperado con normalidad, mientras la producción "encontró otras cosas que hacer". Una anécdota que el actor, quien ya sorprendió al mundo con su increíble pérdida de peso, puede sumar a su trayectoria en Hollywood.

Judy se estrenará en octubre del próximo año y a estas dos estrellas los acompañarán Jesse Plemons, Sandra Hüller y Michael Stuhlbarg. ¿Compensará John Goodman la lesión con un nuevo Oscar en una película de Iñárritu? Solo el tiempo lo dirá.