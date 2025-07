Así era el spin-off de Batman que Christopher Nolan obligó a cancelar

Christopher Nolan fue el artífice de la trilogía del caballero oscuro, una de las versiones más aclamadas de Batman con Christian Bale dando vida al icónico héroe creado por DC. Según apuntan las últimas informaciones, el afán de Nolan de preservar el legado de su saga le llevó a hacer que se cancelara un spin-off centrado en uno de los personajes más icónicos del universo de Batman.

Según informa Wall Street Journal, Nolan impidió que Warner Bros. llevara a cabo una serie que habría narrado los inicios de Robin a finales de la década de 2010. No obstante, se desconocen detalles acerca de cómo habría sido este proyecto, más allá de que estaba siendo desarrollado por un grupo de varios productores.

Christopher Nolan arrasa en los Oscar con Oppenheimer | Getty

No está claro qué llevó a Nolan a intervenir en este proyecto en particular, pero podría ser un indicativo de que estaría ambientado en el universo de sus películas o trataría de establecer una conexión con ellas.

De hecho, el desenlace de El caballero oscuro: La leyenda renace dejaba entrever que el agente John Blake, un joven policía huérfano encarnado por Joseph Gordon-Levitt, se erigía como nuevo protector de Gotham. Especialmente cuando al final del filme se desvelaba que su nombre de nacimiento era Robin. No obstante, todo esto no deja de ser especulación, pues Wall Street Journal no ofreció más información acerca del proyecto.

Joseph Gordon-Levitt en Batman | Warner Bros.

Al parecer, el cineasta también intervino durante la producción de Joker, el filme de 2019 dirigido por Todd Phillips, cuando se enteró de que iba a terminar con su protagonista, encarnado por Joaquin Phoenix, esculpiendo una sonrisa permanente en su cara, al igual que el Joker de Heath Ledger. Nolan consideró que solo el Joker de sus películas debería tener este distintivo, y así fue como la película de Phillips concluyó con su Joker limitándose a dibujar una sonrisa en su cara con sangre.

Tras un modesto comienzo en taquilla en 2005 con Batman Begins, que recaudó 356,7 millones de dólares a nivel global, la siguiente entrega de la trilogía de Nolan, El caballero oscuro, arrasó en taquilla tres años después, llegando a recaudar la astronómica cifra de 1.010 millones de dólares globalmente y obteniendo dos premios Oscar. En 2012, El caballero oscuro: La leyenda renace superó la recaudación de su predecesora con 1.082 millones de dólares.

Nolan dejó de trabajar con Warner Bros. a raíz de desacuerdos respecto al modelo de distribución de sus películas durante la pandemia, pues el estudio optó por estrenar simultáneamente sus cintas en cines y en plataformas de streaming en 2020. Así, Tenet marcó el fin de la colaboración entre Nolan y Warner Bros., y el cineasta trabajó con Universal en su siguiente proyecto, Oppenheimer.

Actualmente, el cineasta se encuentra preparando su adaptación de La Odisea, el clásico de Homero, de la mano de Universal. En el filme, que tiene previsto su estreno el 17 de julio de 2026, Matt Damon y Tom Holland encarnarán a Odiseo y su hijo Telémaco, respectivamente.