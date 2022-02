'And Just Like That', la continuación de 'Sexo en Nueva York', no ha dejado indiferente a nadie con la emisión de sus capítulos.

Pero ahora que ha terminado la gente sigue debatiendo los cambios de Miranda, el polémico personaje de Che Díaz o los actores que han participado o no.

También ha habido cierto desconcierto con el personaje de John Corbett, el famoso Aidan de 'Sexo en Nueva York', pues el ex de Carrie aseguró en una entrevista que participaría en el revival.

Tras terminar la temporada, ha quedado claro que no es así, incluso cuando dijo a Page Six que estaría en "bastantes episodios".

Ahora, Sarah Jessica Parker ha reaccionado en directo a la mentirijilla de Corbett en directo en el programa de Andy Cohen.

Sarah Jessica Parker sobre la mentira de John Corbett

"Fue divertido que dijera eso", asegura.

"Realmente contactó conmigo muy amablemente, porque es todo un caballero, y se disculpó por hacer eso como broma. Y yo estaba en plan, 'No, no, no, a ver, es un país libre, para empezar, y para seguir, pensé que fue maravilloso y divertido", asegura.

No sabemos si los fans pensarán lo mismo, pues hasta el último capítulo estuvieron haciendo cábalas de cómo y cuándo aparecería Aidan de nuevo en la vida de Carrie.

A John Corbett lo volvimos a ver por última vez en la piel del personaje en 'Sexo en Nueva York 2'.

De 'Sexo en Nueva York' a 'And Just Like That'

A finales de los años 90, 'Sexo en Nueva York' cautivó a los espectadores de televisión con su perspectiva honesta e hilarante sobre el amor, las relaciones... y el sexo, ganando legiones de fans devotos.

Más de 20 años después, la historia regresa con 'And Just Like That...', con miembros nuevos y clásicos del elenco, incluidas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, así como guionistas, diseñadores de vestuario, productores y equipo, muchos de los cuales retomaron sus puestos anteriores.

Este emotivo homenaje celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras continúan navegando por su amistad y sus vida en la ciudad de Nueva York.

