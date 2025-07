Así es la hermana de Sofía Vergara de 36 años: Un bellezón como la actriz y nuevo fichaje estrella de Netflix

Sofía Vergara es uno de las actrices más importantes de Hollywood. La colombiana lleva siendo un referente de la televisión desde que nos conquistó a todos con su personaje de Gloria enModern Family.

Además, Vergara es también empresaria y, recientemente, vino a España a presentarnos su nueva línea de productos de belleza.

Más allá de lo profesional, Sofía es una persona muy familiar y es habitual verla junto a su numerosa familia. Sofía siempre está rodeada de su hijo, su madre, hermanos y sobrinos.

Ahora, hemos conocido a Sandra, su prima biológica y hermana adoptiva. La madre de Sofía firmó la adopción cuando la pequeña tenía un mes y medio, pero es reconocida como una hermana más. Además, ha heredado la belleza de las Vergara.

La joven de 36 años es presentadora y ex-corresponsal de People en Los Ángeles; actriz, con una trayectoria que incluye apariciones en series como CSI: Miami, Nip/Tuck y The Bold and the Beautiful; y agente inmobiliaria.

Dada su experiencia, Sandra es el nuevo fichaje de Selling Sunset, un reality que se centra en la vida profesional y personal de un grupo de agentes inmobiliarias del exclusivo Oppenheim Group que venden propiedades de lujo en Los Ángeles.

"Siempre he tenido buen ojo para el diseño y un gran amor por la gente, así que combinar eso con el sector inmobiliario fue simplemente genial", contaba la presentadora a Tudum.

"Había visto (Selling Sunset) y siempre pensé que las mujeres eran increíblemente dinámicas. Pero estando ahora dentro, la emoción es completamente diferente", ha explicado la actriz, que se incorpora a la novena temporada de la serie.

La nueva entrega comenzará con la trama que dejó abierta la octava temporada, una serie de enfrentamientos entre las chicas en la oficina.

Aunque Sofía Vergara es una figura destacada en Hollywood, Sandra ha mantenido un perfil más bajo, llevando su carrera por un camino diferente al de su hermana y destacándose por su propio mérito en la industria del entretenimiento.