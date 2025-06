Arnold Schwarzenegger habla claro de los años donde se odiaba con Sylvester Stallone: "Nos hacíamos cosas horribles"

Los años 80 fue la época de La Movida, de las hombreras y del Tetris. Ahora bien, nada de esto era comparable con el derroche de disparos, explosiones y testosterona (sobre todo testosterona) que Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone dejaban en cada estreno. Dos héroes de acción que llevaron la competitividad más allá de la gran pantalla.

¿Stallone se subía al ring? Schwarzenegger se convertía en un cyborg. ¿El depredador acosaba a Schwarzenegger en la jungla? Rambo se liaba a tiros en Vietnam. Una rivalidad que, como el propio Arnold Schwarzenegger ha revelado en el podcast Radio Andy de SiriusXM, los llevó al extremo también en lo personal durante la década de los 80.

"Nos atacábamos mutuamente y nos hacíamos cosas horribles", comenta el actor de Terminator. "Nos odiábamos el uno al otro", reconoce.

Sin embargo, el fuego de pronto se apagó. Un momento clave en el que ambos decidieron enfundar sus pistolas, metralletas y demás armas de destrucción masiva para dar paso a una amistad que perdura hasta hoy. ¿Qué los unió? Un restaurante, nada menos.

"Empecé a trabajar con Robert Earl y Keith Parish para crear la franquicia de Planet Hollywood", explica Schwarzenegger. "Me llamó mi abogado, que también era el abogado de Sly, y me dijo: ¿Hay sitio para Sly en Planet Hollywood?". Un punto de inflexión que quizás no se habría producido si el teléfono hubiera sonado años antes, dado que según Schwarzenegger, "en ese momento ya había superado mi locura".

La famosa cadena de restaurantes finalmente vio la luz en 1991 y, desde entonces, los enemigos de los 80 se convirtieron en aliados. Incluso en su tercer acto, ambos continúan celebrando esta amistad, la cual los ha llevado a protagonizar películas como Los Mercenarios en las que disparan al unísono.

Lo que unió las hamburguesas, que no lo separe nadie.