Qué debes recordar sobre Sé lo que hicisteis el último verano antes de la nueva película con Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.

Este verano volveremos a gritar de susto en las salas de cine gracias al infame pescador del gancho de Sé lo que hicisteis el último verano. Se trata de la cuarta película de la franquicia, que también ha tenido una serie, aunque esta vez sí vuelven los protagonistas originales y se intentará que tenga tanto éxito como lo ha tenido el regreso de Scream pues, a fin de cuentas, este slasher siempre fue a rebufo del de Ghostface.

Pero antes de comprar tu entrada del cine posiblemente te estés preguntando: ¿quién se acuerda de lo que hicisteis el último verano?, ¿qué demonios tengo que recordar?, ¿es necesario volver a ver todas las pelis y la serie antes de reencontrarnos de nuevo con Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.? No te preocupes, nosotros te damos las claves.

Sé lo que hicisteis el último verano

La franquicia comienza con la película de 1997, Sé lo que hicisteis el último verano, protagonizada por un elenco icónico de los 90: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe y Sarah Michelle Gellar. La historia arranca con un accidente en la noche del 4 de julio: un grupo de adolescentes atropella a un desconocido en una carretera solitaria. Presas del pánico, deciden encubrir el incidente echando el cadáver al mar, aunque justo antes de tirarlo recobra la conciencia. Lo lanzan igual.

Los cuatro amigos juran no hablar nunca del tema y, durante un tiempo, creen que han podido pasar página. Sin embargo, un año después la protagonista, Julie, recibe una nota escalofriante: "Sé lo que hicisteis el último verano". Y entonces empieza la cacería, aunque la primera víctima no es ninguno de los implicados en el atropello sino Johnny Galecki (sí, el de The Big Bang Theory) que pasaba por allí. Un dato que quizás mucha gente no recuerde es que el malo no llevaba el gancho desde el principio, sino que se lo roba al personaje de Galecki.

Este villano detrás del slasher es Ben Willis, el hombre que fue atropellado, aunque tenía una historia detrás que iba más allá de eso: su hija murió en un accidente de coche y Ben se cargó al novio del esta porque lo consideraba culpable. Al final de la peli, Julie y Ray (los personajes de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.) tiran por la borda a su enemigo de nuevo, justo antes de que llegue la policía (que no les acusa de nada), a la par que se fragua finalmente su relación amorosa.

Después de eso, la peli nos deja en cliffhanger con una última escena: Julie es atacada por el malo malísimo, pero no sabemos qué pasa.

La secuela: Aún sé lo que hicisteis el último verano

¿Qué pasó con ese ataque?, os preguntaréis. Pues nada, porque la secuela directa, Aún sé lo que hicisteis el último verano, resolvía ese misterio de forma cuestionable: era un sueño de Julie, traumatizada por lo ocurrido. La acción transcurre un año después de la película original, mismo tiempo que pasó entre una cinta y otra. Esa prisa por lanzarla puede explicar por qué fue todo tan chapucero y, como resultado, no se comió un colín en taquilla.

La trama de esta peli comienza con Julie en la universidad, mientras Ray está en su ciudad natal. Entonces, a Julie le toca un viaje para cuatro a las Bahamas y se lleva a su mejor amiga, Karla, al novio de esta, Tyrell, y a otro amigo llamado Will Benson. Ese apellido es importante, ya que, en un giro loco de guion, resulta que "Benson" es "Ben son", es decir, el hijo de Ben.

Así, descubriremos que Ben y su hijo habían orquestado el sorteo del viaje para llevar a Julie hasta Bahamas, en vez de matarla en cualquier otro sitio. Y, por supuesto, en vez de cargársela sencillamente, matan a un montón de gente aleatoria por el camino. La película termina con Ray apareciendo por sorpresa (a pesar de que los ferris a Bahamas estaban cancelados por la tormenta) para salvar el día.

En la pelea final, Ben mata sin querer a su hijo con el gancho y Ray dispara a Ben, que cae en una tumba abierta y muere definitivamente. Eso sí, en la última escena de todas, Ben vuelve a aparecer para asustar a Julie, cogiéndola por los pies, escondido bajo la cama. ¿Por qué? Por qué no.

La tercera película y la serie

Vale, ¿entonces estaba Ben vivo al final de la segunda película? No. Entonces, ¿por qué hay una tercera y más?, te preguntarás. La respuesta corta es que, más allá de la segunda entrega, todo es una chapuza y no está conectado con los sucesos y personajes principales (al menos hasta la película de 2025).

Esa tercera entrega de 2006 (titulada en inglés "Siempre sabré lo que hicisteis el último verano", aunque en España se dejó un más discreto título como Sé lo que hicisteis el último verano 3) no tiene mucho que ver, ni tuvo éxito, ni le importa a nadie. Fue un estreno directo a DVD. Ni siquiera respetó mucho la esencia slasher de las originales: le da un giro sobrenatural y convierte a Ben Willis en un espectro vengativo inmortal, que atormenta a un grupo de chavales que han comprado su gancho por eBay.

En 2021, Amazon Prime Video intentó otra resurrección de la saga con una serie de ocho episodios, que fue cancelada tras esa única temporada. La fórmula se repite (hay un accidente, se encubre y luego llega la venganza), aunque se introduce el giro de una pareja de gemelas, no muy convincente.

Y, ahora sí, la nueva película

Como decimos, la nueva película de 2025 hace borrón y cuenta nueva, ignora tanto la tercera entrega como la serie, siendo entonces una secuela más o menos directa de Aún sé lo que hicisteis el último verano, aunque Julie y Ray, que aparecerán, no son los personajes centrales de la historia.

Son otros los jóvenes que protagonizan la historia, pero estos recurrirán a los personajes de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. en busca de ayuda cuando el asesino del gancho resurja.

En resumidas cuentas, lo que debes recordar antes de ver la nueva película de Sé lo que hicisteis el último verano es sencillo: que el asesino original fue Ben Willis, un pescador con un pasado trágico, que Julie y Ray sobrevivieron a las dos películas que aquí se tienen en cuenta y retoman sus papeles, y que ni la tercera parte ni la serie de Amazon son relevantes.

La nueva película de 2025 se estrena este 18 de julio en cines.