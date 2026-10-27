Emilia Clarke celebra sus 40 con una fiesta reunión de Juego de Tronos: Kit Harington, Nathalie Emmanuel y muchos más

Emilia Clarke ha desatado la nostalgia de sus millones de fans al celebrar su 40 cumpleaños por todo lo alto.

La actriz, que alcanzó la fama mundial encarnando a Daenerys Targaryen, ha celebrado su cumpleaños este 23 de octubre y ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes en blanco y negro para inmortalizar una celebración repleta de rostros conocidos de la exitosa ficción televisiva.

Bajo el lema "This Is 40 Baby" (Esto son los 40, nena), la intérprete mostró algunos momentos exclusivos de su fiesta privada, un evento repleto de estrellas donde se la ha podido ver bailando y disfrutando junto a viejos compañeros de reparto.

Entre los invitados más destacados que acudieron a la cita figuraban nombres tan icónicos de la serie de Juego de Tronos como Kit Harington, Nathalie Emmanuel, Alfie Allen, Jacob Anderson e Indira Varma.

Este reencuentro llega siete años después de que Juego de Tronos pusiera punto final a sus ocho temporadas en 2019. A pesar de que el fenómeno televisivo marcó un antes y un después en la historia de la televisión y las series, el final sigue estando muy presente en la memoria colectiva, especialmente por la fuerte división de opiniones y las severas críticas que cosechó su desenlace por parte de los espectadores en su momento.

Mientras tanto, el universo creado por George R.R. Martin continúa expandiéndose con nuevos proyectos, incluyendo el salto de la franquicia a la gran pantalla con la película Juego de Tronos: La conquista de Aegon, cuya fecha de estreno en cines está fijada para el 6 de junio de 2029.