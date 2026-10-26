Holland Taylor habla de su relación con Sarah Paulson, de 32 años de diferencia: por qué no viven juntas después de 12 años

Holland Taylor y Sarah Paulson llevan 12 años de relación, pero todavía no viven juntas de forma habitual. Y no es porque las cosas no vayan bien entre ellas, ha explicado la veterana actriz de 83 años, sino porque sus trabajos y sus casas en distintas ciudades hacen que organizarse sea un poco más complicado.

Taylor ha contado cómo se organizan durante su visita a The Drew Barrymore Show. La presentadora le ha preguntado directamente si es cierto que ella y Sarah no comparten casa, y la actriz ha explicado cómo es su día a día.

"Pasamos juntas todo el tiempo que podemos, porque el trabajo nos separa constantemente", ha contado Holland. La actriz tiene un apartamento en Nueva York donde Sarah se queda cuando está en la ciudad. Y, si coinciden allí las dos, aprovechan para estar juntas en la misma casa.

En Los Ángeles, sin embargo, cada una tiene su propia vivienda. Aunque ahora mismo hay un pequeño cambio en sus planes: Sarah ha comprado una casa nueva, pero todavía no se ha mudado. Mientras tanto, se está quedando en casa de Holland.

"En Los Ángeles tengo una casa distinta a la suya, pero ella todavía no se ha mudado a su nueva casa", sigue explicando Taylor. Y lo curioso es que esta situación no es precisamente algo de hace unos días.

"Lleva casi un año quedándose también en mi casa de Los Ángeles. Así que estamos juntas todo lo que nos permiten la distancia y nuestros trabajos", ha añadido.

Drew también ha querido saber cuánto tiempo llevan juntas, y Holland ha respondido con bastante naturalidad: "Creo que ya vamos por los 12 años".

La relación entre Holland Taylor y Sarah Paulson lleva tiempo despertando curiosidad, entre otras cosas por la diferencia de edad entre ambas. Sarah tiene 51 años, mientras que Holland acaba de cumplir 83, pero las dos han hablado en otras ocasiones sobre no entender el interés que despierta este tema.

Por lo que cuenta Holland, las dos tienen bastante claro cómo quieren llevar su relación. Cada una mantiene su espacio, sus compromisos profesionales y su propia casa, pero eso no significa que pasen poco tiempo juntas. Al contrario: cuando la agenda y la distancia se lo permiten, aprovechan para estar la una con la otra.

Y, visto lo visto, parece que su fórmula, a ellas, les funciona.