Daenerys y Rhaenyra se encuentran por fin: Emilia Clarke y Emma D'Arcy, juntas en los Emmy haciendo bromas en Valyrio

Dos de los rostros más icónicos de la franquicia Juego de Tronos se han reencontrado sobre el escenario de los Premios Emmy para protagonizar uno de los momentos más divertidos de la noche.

Emilia Clarke y Emma D'Arcy aparecieron juntas en la gala para hacer entrega del premio a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie, Serie de Antología o Película, galardón que finalmente fue a parar a manos de Sally Field.

Nada más situarse ante el micrófono, D'Arcy tomó la palabra para bromear sobre la relación genealógica de sus personajes en la ficción de HBO: "En el universo de Juego de Tronos, Emilia es mi tataranieta, tataratataranieta, tataratataranieta de verdad".

Acto seguido, añadió: "En honor a nuestro linaje Targaryen compartido, Emilia se va a dirigir a vosotros en Alto Valyrio, nuestra lengua materna, y yo traduciré".

Instantes después, la inolvidable Madre de Dragones pronunció una extensa frase en la ficticia lengua valyria ante las risas y asombro del público asistente.

Al finalizar la intervención de su compañera, D'Arcy provocó una gran carcajada general al ofrecer una escueta y desternillante traducción: "Sí... eso es 'buenas noches'".

El encuentro supuso un emotivo cruce para los fans entre la serie original y su precuela. Y es que Emilia Clarke alcanzó el estatus de icono cultural gracias a su papel como Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, actuación por la que cosechó cuatro candidaturas a los Emmy a lo largo de las ocho temporadas.

Por su parte, Emma D'Arcy continúa actualmente la dinastía encarnando a la reina Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, la exitosa producción de HBO ambientada dos siglos antes de los hechos de la saga principal.