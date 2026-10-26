El encontronazo de Harry Styles con un hombre que le pedía insistentemente un autógrafo que ha terminado con una carta de disculpa

Harry Styles se ha convertido en el centro de todas las miradas tras verse envuelto en un acalorado y tenso incidente en plena calle con un cazautógrafos.

Los hechos se han producido en el barrio del Lower East Side de Nueva York, cuando el cantante caminaba en dirección al Madison Square Garden para celebrar su último concierto.

En unas imágenes difundidas por TMZ se ve al artista británico interactuando de forma acalorada y visiblemente molesto con un hombre que sostenía una copia de su álbum Fine Line mientras lo perseguía por la acera. En el vídeo del desencuentro se observa a un tercer individuo interponiéndose entre el músico y el cazador de firmas para tratar de calmar el ambiente.

Pese a que el intérprete intentó marcharse, el hombre continuó acompañándolo para intentar llamar su atención, encontrándose con la tajante indiferencia del artista.

El comportamiento no es habitual en Harry Styles, quien se caracteriza por su cercanía con los admiradores (como demostró esa misma noche en el partido de los Knicks al detenerse para firmarle a un fan antes de entrar al estadio). La insistencia del individuo era correspondiente a la forma de actuar de quienes persiguen a las celebridades para vender posteriormente sus firmas.

Tras este revuelo mediático provocado por las imágenes, el hombre implicado en el altercado ha roto su silencio para dar explicaciones y asumir la responsabilidad de lo sucedido.

Se trata de un conocido cazautógrafos que se autodenomina "el mayor buscador de autógrafos del mundo", llamado Giovanni, es famoso por publicar vídeos en primera persona siguiendo a celebridades por la ciudad.

A través de Instagram, Giovanni compartió la noticia difundida por TMZ para desmentir rotundamente esa versión: "Eso no fue lo que pasó", aseguró el cazautógrafos.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el cazautógrafos asumió el error: "Quiero aclarar algunos titulares sobre mi reciente encuentro con Harry Styles en Nueva York. Harry siempre ha sido un caballero conmigo, desde 2012, cuando me firmó por primera vez. La verdad es que tuve un mal día y me pasé de la raya. Harry se lo tomó con mucha calma e incluso me ayudó a tranquilizarme".

Asimismo, quiso zanjar la polémica quitándole cualquier culpa al artista: "Los titulares que sugieren que Harry perdió los papeles no podrían estar más lejos de la realidad. En todo caso, era yo quien necesitaba calmarse. Asumo toda la responsabilidad y le pido disculpas sinceramente a Harry. Siempre se ha portado bien conmigo y se merece todo mi respeto".