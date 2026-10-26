Sofía Vergara y Dan Reynolds de Imagine Dragons, ¿pillados? Rumores de nuevo romance tras verles cogidos de la mano

La actriz Sofía Vergara, de 54 años, y el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, de 39, han sido vistos juntos en actitud muy cariñosa y cogidos de la mano durante una cena celebrada este fin de semana en el exclusivo restaurante italiano Cipriani, ubicado en Beverly Hills (California).

En las fotografías y vídeos exclusivos difundidos por TMZ, se puede ver a Reynolds sujetando la mano derecha de la actriz desde el otro lado de la mesa mientras ella le dedica una amplia sonrisa.

A pesar de la evidente química entre ambos, la pareja no se encontraba sola en el establecimiento, les acompañaban la empresaria Anastasia Soare (fundadora de la línea de maquillaje Anastasia Beverly Hills) y un amigo cuya identidad no se ha dado a conocer, sentado junto al músico.

Según los testigos y los vídeos recogidos, la exprotagonista de Modern Family estaba radiante con una blusa gris sin mangas y el pelo suelto, mostrándose de lo más animada y risueña durante velada.

Los movimientos de la pareja al abandonar el recinto han sido también prueba de su complicidad, ya que, tal y como informaba el medio, ambos salieron de forma sigilosa por la puerta trasera del restaurante alrededor de las 00:30 a. m.

Este inesperado encuentro llega después de que ambos hayan atravesado recientes rupturas sentimentales públicas.

Minka Kelly y Dan Reynolds | Gtres

Por un lado, Dan Reynolds rompió a principios de octubre con la actriz Minka Kelly tras cuatro años de relación (a quien se le vio posteriormente junto a la modelo Chantel Jeffries en un concierto de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl el pasado 18 de octubre).

Por otro lado, Sofía Vergara también ha acaparado titulares recientemente debido a la tensa relación con su exmarido, Joe Manganiello. El actor ha expuesto en sus nuevas memorias, tituladas Bloodlines (de las cuales la actriz no recibió una copia anticipada antes de su lanzamiento), duras acusaciones contra ella.