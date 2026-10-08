La película de Juego de Tronos confirma su fecha de estreno pero se te va hacer largo el invierno

Aunque parezca casi imposible, "el invierno" llegará a la gran pantalla en el verano de 2029.

Y es que los seguidores de la franquicia de HBO, basada en las novelas de fantasía de George R.R. Martin, ya tienen una cita marcada en el calendario, ya que la esperada película ambientada en el mundo ficticio de Poniente ha anunciado oficialmente su lanzamiento.

Titulada Juego de Tronos: La conquista de Aegon, la producción tiene previsto su estreno en cines el 6 de junio de 2029, tras una espera de casi tres años.

La dirección de este primer proyecto cinematográfico de la saga estará a cargo de Owen Harris, quien se desempeñó como director principal y productor ejecutivo de la serie precuela El caballero de los siete reinos (donde dirigió varios episodios de la primera temporada), además de haber trabajado en episodios de Black Mirror, la versión de 2019 de Twilight Zone y Brave New World.

Daenerys Targaryen y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

El guion correrá a cargo de Beau Willimon, exshowrunner de House of Cards de Netflix y escritor de Andor, la aclamada serie del universo Star Wars en Disney+. Anteriormente ya se dio a conocer que Willimon ya había presentado un borrador inicial del proyecto.

Aunque se conocen pocos detalles sobre la trama, se sabe que la acción se desarrollará en Poniente y que la historia se centrará en Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen, tras su conquista del continente varios siglos antes de los acontecimientos mostrados en la serie original de Juego de Tronos, emitida durante ocho temporadas entre 2011 y 2019.

El personaje de Aegon I nunca ha aparecido en pantalla en el universo televisivo de la franquicia y todavía se desconoce qué actor se encargará de darle vida.

De esta emblemática estirpe real surgió siglos después Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, así como diversos herederos que compartieron el nombre de Aegon.

La historia de esta familia también ha servido como eje central para las series derivadas de HBO, La casa del dragón y El caballero de los siete reinos, ambas ambientadas como precuelas.

Sunfyre (Fuego sol), el dragón de Aegon en La Casa del Dragón | Max

En lo que respecta al futuro de la televisión mientras se espera al estreno cinematográfico en 2029, HBO ha confirmado una cuarta y última temporada para La casa del dragón.

Sobre el plan trazado para la ficción, el showrunner Ryan Condal declaró: "Teníamos un plan desde el principio. Esta es una serie de cuatro temporadas. Hay que esperar dos años entre cada entrega".

También El caballero de los siete reinos tendrá una segunda temporada, con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell retomando sus respectivos papeles como Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.