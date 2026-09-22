Lili Reinhart rinde homenaje a Brittany Murphy con un look y un parecido impresionantes: todos sus tributos a iconos de los 2000

La hipóteis del amor es la esperada película de Lili Reinhart y Tom Bateman, basada en el fenómeno romántico spicy de Ali Hazelwood.

La actriz de Riverdale se está haciendo viral en cada parada del tour de prensa por los estilismos que está luciendo, sumamente cuidados al detalle. Lili está rindiendo homenaje a iconos y películas románticas de los 2000 con sus looks.

El último ha causado sensación por su homenaje a Brittany Murphy, la actriz que falleció a los 32 años y que protagonizó icónicos títulos como Uptown Girls.

"Blumarine SS 2002, como lo llevó Brittany Murphy en Uptown Girls. Proporcionado por @rebearchive. El vestido de mis sueños literal desde la primera vez que lo vi con 7 años. La manera en la que Brittany lo llevó, y la magia que aportó a Molly Gunn, lo hizo inolvidable", escribía Lili junto a las fotos luciendo el vestido.

Lo cierto es que además el parecido entre las dos actrices es bastante chocante.

Lili también ha hecho homenajes a Sandra Bullock en Miss Agente Especial, Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días, Drew Barrymore en Por siempre jamás, Jennifer Garner en El sueño de mi vida y Keira Knightley en Expiación.

Un sueño de outfits que le están dando el protagonismo que merece. La hipótesis del amor se estrena en Prime Video este 23 de septiembre.