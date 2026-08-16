Kristen Stewart, arrepentida de lo intensa que fue rodando Crepúsculo con Robert Pattinson: "Era una perdedora pretenciosa"

Kristen Stewart ha echado la vista atrás a los años en los que dio vida a Bella Swan en Crepúsculo y ha reconocido que ella y Robert Pattinson se tomaron la primera película con una seriedad que ahora le resulta incluso divertida.

La actriz ha recordado su actitud durante el rodaje y ha sido especialmente crítica consigo misma definiéndose como una "perdedora pretenciosa" que intentaba hacer que la película fuera "lo mejor posible".

Bella Swan en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

"Fue algo muy, muy serio", continuó la actriz en el podcast In Your Dreams With Owen Thiele antes de añadir que tanto ella como Pattinson pensaron: "Vamos a intentar elevar esta mierda".

Según ha contado, ambos protagonistas quería llevar la adaptación de las novelas de Stephenie Meyer a un terreno superior. Sin embargo, ahora los ha recordado entre risas.

"Era como: 'Dios mío, qué vergüenza. Solo quería que fuera real y es imposible'", ha explicado Stwart la actriz al recordar aquella época que ahora sí cree que era más realista de lo que le parecía, pues le encaja con la intensidad de la adolescencia.

Edward Cullen y Bella Swan en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Las palabras de Stewart coinciden con el buen recuerdo que guarda Pattinson de la cinta, tal y como ha explicado en otras ocasiones.

De hecho, Stewart ha dejado claro que no le molesta que continúen preguntándole por la saga. "Lo volvería a hacer. Me encanta", ha afirmado cuando le han cuestionado por la posibilidad de regresar a Crepúsculo.

"Es muy gracioso porque hicimos cinco películas de ese tipo, nos llevó cinco años y desde entonces no hemos dejado de hablar de ello", ha reflexionado.