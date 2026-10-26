El importante consejo de Macaulay y Kieran Culkin a su hermano pequeño Rory, también en Hollywood

Rory Culkin ha desvelado los consejos que le han dado sus famosos hermanos mayores, Macaulay y Kieran Culkin, en lo relativo a la actuación.

Y es que el actor de 37 años ha asistido al estreno en Nueva York de su nueva serie para Apple TV, Nocturne, donde ha concedido una entrevista exclusiva en la que ha explicado que en su familia "no suelen hablar de trabajo ni siquiera de paternidad".

Pese a esa norma no escrita, Macaulay (46 años) y Kieran (44 años) sí quisieron transmitirle unos consejos para la profesión: "Su consejo fue como: 'Ya te apañarás. Todo el mundo lo hace, ¿sabes? Así que, bueno, tú no te preocupes'".

Rory Culkin, hermano menor de Macaulay y Kieran | Getty

Los tres hermanos iniciaron sus carreras en la interpretación cuando eran solo unos niños. Macaulay alcanzó el estrellato mundial dando vida al recordado Kevin McCallister en las películas de Solo en casa a comienzos de la década de 1990, una película donde Kieran también participó encarnando a Fuller McCallister, el primo de Kevin.

Por su parte, Rory debutó en la gran pantalla en 1994 con la película Richie Rich, interpretando precisamente una versión más joven del personaje principal al que daba vida su hermano Macaulay.

Macaulay, Kieran y Rory, junto a sus otros hermanos Christian Culkin (de 50 años) y Shane Culkin (de 48 años), trabajaron juntos por primera vez prestando sus voces en el sexto episodio de la serie animada de Prime Video The Second Best Hospital in the Galaxy, emitido en febrero de 2024.

Rory Culkin y Kieran Culkin en Lymelife en 2008 | Cordon Press

Los cinco hermanos tienen además una hermana llamada Quinn Culkin (de 41 años) y una media hermana, Jennifer Adamson (de 56 años). Su hermana Dakota "Cody" Culkin falleció trágicamente a los 29 años tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la calle en Los Ángeles en 2008.

La serie Nocturne llegará al catálogo de Apple TV el próximo 30 de octubre.