Muere la actriz Betty McGuire, la abuela de Los problemas crecen

Betty McGuire, la actriz que dio vida a Kate Malone, la madre de Maggie (Joanna Kerns) y abuela de Mike (Kirk Cameron), Carol (Tracey Gold), Ben (Jeremy Miller) y Chrissy (Ashley Johnson) en Los problemas crecen, ha fallecido. La intérprete tenía 100 años.

Según recoge The Hollywood Reporter, McGuire murió por causas naturales el pasado 8 de octubre en el campus Wasserman del Motion Picture & Television Fund, una comunidad residencial para jubilados de la industria del cine y la televisión ubicada en Woodland Hills.

Carrera de Betty McGuire

Nacida el 20 de marzo de 1926 en Bridgeport, Connecticut, McGuire actuó en Broadway y más tarde protagonizó el musical Mame en el Caesars Palace de Las Vegas. La actriz apareció en capítulos de El show de Doris Day, Cannon, Colombo, Barnaby Jones, La casa de la pradera y Canción triste de Hill Street y en largometrajes como Tan solo héroes, Coma o La increíble mujer menguante, antes de encarnar a Kate Malone en 12 episodios de la mítica sitcom de ABC Los problemas crecen, emitida entre 1985 y 1992.

Otras series en las que apareció la intérprete incluyen El abogado Matlock, Hospital, La mujer sheriff, Falcon Crest, MacGyver, Star Trek: Espacio profundo nueve, CSI: Miami, Urgencias y Siete en el paraíso.

Por otro lado, McGuire trabajó durante años como voluntaria en la Coalition for Economic Survival, organización que lucha por los derechos de los inquilinos, ayudando a "personas con ingresos bajos y moderados" a conseguir justicia económica y social en Los Ángeles, según señala su página web.