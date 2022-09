Devon Sawa manda este mensaje público a Christina Ricci 27 años después de 'Casper'

Ha pasado mucho tiempo desde 'Casper'. La película infantil protagonizada por este adorable fantasma, que se estrenó en 1995, aún sigue en el recuerdo de los muchos fans que este Casper reunió a lo largo de varias generaciones. También en el recuerdo de sus protagonistas, Devon Sawa y Christina Ricci.

Sawa, que años más tarde ha continuado su carrera en el terror con cintas como 'Destino Final' o 'Chucky', interpretaba en Casper a la versión humana del divertido fantasma. Cuando vuelve a aparecer como humano, tiene un romántico final junto a Kat (Christina Ricci), en una escena de un baile entre ambos y beso incluido.

A sus 44 años, Sawa se sigue acordando de la que fue su compañera protagonista cuando era un niño, y no ha querido perder la oportunidad de felicitarla por el último éxito que ha conseguido Ricci en su carrera. La actriz ha sido una de las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en la última edición de los Emmy por 'Yellowjackets'.

Devon se ha hecho eco de la noticia, y ha publicado un tweet con una foto de Christina Ricci en la alfombra roja de los galardones, dedicándole el siguiente mensaje: "Ver lo bien que le va me hace sonreír. Toda una estrella". Finalmente, el premio de esta categoría se lo llevó Julia Garner por 'Ozark', pero la nominación no deja de ser una gran noticia para Ricci.

Como contó a E! News hace un año, Sawa tiene muy buen recuerdo de aquella experiencia que le unió con Christina Ricci, y le sorprende la facilidad con la que compartió pantalla junto a ella: "No sé cómo no estaba nervioso, Christina era una chica guapísima y yo solo un niño. Los días se hacían muy fáciles, todo el mundo era muy respetuoso y yo estaba emocionado. No puedo mentir, recuerdo estar emocionado todo el día y era muy divertido".

Un recuerdo no tan bueno para la propia Christina Ricci, quien, en una reciente entrevista al podcast 'WTF' de Marc Maron, confesó que no tiene en mucha estima a aquel papel que hizo: "Si realmente ves a Casper, yo estoy fatal. La gente se molesta mucho cuando lo digo, es una película maravillosa, es un tesoro de la infancia para la gente, pero yo estoy terrible en ella". Puedes ver el resto de sus declaraciones en el vídeo de arriba.

