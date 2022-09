Consulta la lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2022

Drama

Mejor Serie de Drama:

'Succession'

Mejor Actriz Principal Drama:

Zendaya por 'Euphoria'.

Mejor Actor Principal Drama:

Lee Jung-jae por 'El juego del calamar.

Mejor Actriz de Reparto Drama:

Julia Garner por 'Ozark'

Mejor Actor de Reparto Drama:

Matthew Macfadyen por 'Succession'

Mejor Dirección Drama:

Hwang Dong-hyuk por 'El juego del calamar'

Mejor Guion Drama:

Jesse Armstrong por 'Succession'

Mejor Actor Invitado Drama:

Colman Domingo, por 'Euphoria'.

Mejor Actriz Invitada Drama:

Lee Yoo-mi, por 'El juego del calamar'

Comedia

Mejor Serie de Comedia:

'Ted Lasso'.

Mejor Actriz Principal Comedia:

Jean Smart por 'Hacks'

Mejor Actor Principal Comedia:

Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

Mejor Actriz de Reparto Comedia:

Sheryl Lee Ralph por 'Abbott Elementary'

Mejor Actor de Reparto Comedia:

Brett Goldstein por 'Ted Lasso'.

Mejor Dirección Comedia:

MJ Delaney por 'Ted Lasso'

Mejor Guion Comedia:

Quinta Brunson por 'Abbott Elementary'

Mejor Actor Invitado Comedia:

Nathan Lane, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Mejor Actriz Invitada Comedia:

Laurie Metcalf, por 'Hacks'

Miniserie y TV movie

Mejor Miniserie:

'The White Lotus'

Mejor Actriz Principal Miniserie:

Amanda Seyfried por 'The Dropout'

Mejor Actor Principal Miniserie:

Michael Keaton, por 'Dopesick'

Mejor Actriz de Reparto Miniserie:

Jennifer Coolidge por 'The White Lotus'

Mejor Actor de Reparto Miniserie:

Murray Bartlett por 'The White Lotus'

Mejor Dirección Miniserie:

Mike White por 'The White Lotus'

Mejor Guion Miniserie:

Mike White por 'The White Lotus'

Mejor Programa de Sketches de Humor:

'Saturday Night Life' (SNL).

Mejor Programa de Entrevistas / Talk Show:

'Last Week Tonight with John Oliver'

Mejor concurso:

'Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls'

Mejor Película Para Televisión:

'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores'

Mejor Serie Animada:

Arcane (capítulo When These Walls Come Tumbling Down)

Mejor Serie Documental:

'The Beatles: Get Back'