Christina Ricci confiesa por qué ha regresado al universo de la familia Addams con 'Miércoles'

Christina Ricci se convirtió en una de las niñas más famosa de los años 90 tras dar vida a principios de la década a Miércoles, la hija de la familia Addams en las dos películas que disfrutamos de esta curiosa familia.

Ahora, este universo vuelve a la ficción con una serie para Netflix creada por Tim Burton y que protagonizará Jenna Ortega, encarnando al personaje que popularizó Christina Ricci.

Aunque en esta nueva adaptación los fans de la familia Addams podrán volver a disfrutar de la interpretación de Christina Ricci pero en un papel completamente diferente, por ahora desconocido.

Christina Ricci y Angelica Huston en 'La Familia Addams' | Paramount Pictures

Así, la intérprete ha ofrecido una entrevista a 'Collider' donde confiesa el motivo por el que ha decidido volver a formar parte de este universo:

"Es Tim Burton, me sentí muy honrada de que me lo pidiera porque es, ya sabes, un genio. Y luego también que me pidan ser parte de la nueva versión de esto que es una gran parte de mi identidad y mi historia en mi vida. Quiero decir, sé que no lo hicieron por la bondad de sus corazones, pero realmente me conmovió y sentí que fue muy agradable. Y es un mundo tan divertido, y mi personaje es escandaloso, divertido y diferente a todo lo que he hecho, fue realmente genial. Acabo de tener una experiencia realmente encantadora con Jenna, que es increíble, y creo que ahora la gente tiene una idea de su Miércoles, y será fantástico", declara.

Jenna Ortega como Miercoles | Netflix

'Miércoles', la nueva serie de la familia Addams con Jenna Ortega

Será el próximo otoño cuando se estrena la ficción en Netflix, por el momento puedes ver el primer tráiler arriba de la notica.

La serie es un misterio intrigante con un tono sobrenatural que muestra a Miércoles Addams en sus años como estudiante de la Academia Nevermore. Miércoles debe dominar su habilidad psíquica incipiente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza a la ciudad y resolver el misterio paranormal que involucró a sus padres hace 25 años…, todo mientras lidia con sus complicadas relaciones en Nevermore.

Junto a Jenna Ortega estarán Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán quienes interpretarán a los nuevos Morticia y Gómez Addams. También volveremos a ver a Christina Ricci en este universo que le dio la fama a través de las películas de los años 90 donde interpretaba a Miércoles, aunque por el momento no se sabe cuál será su personaje.

