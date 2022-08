Christina Ricci detesta su trabajo en 'Casper': "Me da vergüenza"

Los 90 fueron una década de esplendor para el cine familiar. Algunos de estos clásicos redefinieron la terrorífica festividad de Halloween, para generar una visión apta para todos los públicos con títulos como 'El retorno de las brujas', 'Halloweentown' o 'Casper'. La adaptación cinematográfica del personaje de Adam Sambler basada en el popular fantasma robó el corazón de la audiencia, convirtiéndose en un éxito. Sin embargo, no todos guardan un grato recuerdo de esta cinta.

En una reciente entrevista para el podcast 'WTF' de Marc Maron, Christina Ricci confesó que tras volver a ver la cinta con su hijo Freddie de 8 años, comenzó a odiar su trabajo en la película.

"Si realmente ves a Casper, yo estoy fatal. La gente se molesta mucho cuando lo digo, es una película maravillosa, es un tesoro de la infancia para la gente, pero yo estoy terrible en ella", comentaba la intérprete.

Christina Ricci en la fiesta de InStyle | Gtres

"Tenía 13 años. Pasaban muchas cosas en mi vida. Todo fue muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, a decir verdad. Me da vergüenza admitir que creo que no me esforcé tanto como debería", señalaba Ricci sobre su participación en la cinta.

Afortunadamente es una apreciación personal que no afecta a la calidad que piensa que tiene la obra. La intérprete simplemente ha realizado observaciones sobre su prematura edad para ejercer como coprotagonista, y como acabó llevándole mucho tiempo convertirse en un adulto funcional.

En 'Casper', Ricci se ponía en la piel de Kat Harvey que se muda a una mansión embrujada con su padre (Bill Pullman). Ambos convivirán con un grupo de fantasmas que no le harán la vida nada fácil, tres tíos descuidados que residen en la vivienda junto a su sobrino, el amistoso fantasma Casper.

El apego de Ricci hacía Miércoles Addams

Christina Ricci y Angelica Huston en 'La Familia Addams' | Paramount Pictures

Un personaje de sus inicios como actriz del que sí guarda un grato recuerdo, es el de su intervención en las películas de 'La Familia Addams'. Según expresó a 'The AV Club', su conexión con Miércoles traspasó la ficción al ser un personaje con el que podía sentirse identificada, aportándole un gran refuerzo positivo durante su adolescencia.

El personaje regresará este año a la plataforma de Netflix, con una serie propia donde será la protagonista. 'Miércoles' es una serie producida por Tim Burton (quién dirige los 4 primeros capítulos de la ficción), en la que Ricci cuenta con un pequeño papel en este regreso. Aunque la nueva protagonista de la historia en esta ocasión, será la scream queen de moda, Jenna Ortega.

