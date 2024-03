La canción de Taylor Swift que los fans creen que es sobre Monica y Chandler de Friends

El mundo entero parece ser ya fan incondicional de Taylor Swift, pero, ¿de qué es fan la propia Taylor Swift?

La famosa cantante suele hacer partícipe a su público de sus gustos y pasiones a través de su música y sus historias, como los nombres de sus gatos, basados en sus personajes ficticios favoritos (Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button).

Taylor también ha mencionado en múltiples ocasiones que Friends es su serie favorita, e incluso llegó a reconocer que estaba obsesionada y que hace maratones de la serie todo el tiempo.

También regaló a los fans un momentazo sobre el escenario tocando la canción Smelly Cat de la serie junto a la mismísima Phoebe, Lisa Kudrow.

Pero los swifties creen que su amor por la serie no termina ahí, y que también ha teñido alguna de sus canciones. Especialmente Paper Rings, del disco Lover.

Muchos fans tienen la teoría de que la canción habla realmente de la historia de Monica y Chandler, la pareja favorita de Taylor, que a menudo acostumbra a cantar sobre el punto de vista de otras historias.

"I like shiny things, but I'd marry you with paper rings

Uh huh, that's right

Darling, you're the one I want, and

I hate accidents except when we went from friends to this".

Esto es lo que dice el estribillo:

"Me gustan las cosas brillantes, pero contigo me casaría con anillos de papel

Uh huh, es verdad

Cariño, tú eres el único al que quiero, y

Odio los accidentes excepto cuando pasamos de ser amigos a esto".

Como todo fan de Friends que se precie sabe, Monica y Chandler fueron amigos muchos años antes de que por "accidente" empezasen algo en Londres que acabó siendo la historia de amor más bonita y duradera de la serie.

Además, el miedo al compromiso de Chandler y lo seguro que acabó estando de querer casarse con Monica también es una conocida trama de la comedia, que irónicamente tuvo uno de sus episodios más lácrimógenos cuando Monica le acaba pidiendo matrimonio a Chandler.