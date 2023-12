Taylor Lautner se sincera sobre la ruptura con Taylor Swift y cómo han retomado su amistad con respeto: "Te permite perdonar"

Hace ya justo 14 años de aquel diciembre en que se terminó la relación de Taylor Lautner y Taylor Swift.

Se conocieron interpretando a unos novios adolescentes en la película Historias de San Valentín, y su romance fue muy seguido por los fans y la prensa de la época. Ahora que muchas de estas historias pasadas están volviendo al foco de atención por las regrabaciones de los discos de Taylor, el fandom en general está de acuerdo en que Lautner es el "mejor ex", y quien ha salido mejor parado en las composiciones de la famosa artista.

En el caso de su ruptura fue Swift quien tomó la iniciativa y le "rompió" el corazón, y por ello se disculpaba en la canción Back to December. Este año, los "Taylors" rompieron Internet al reencontrarse y demostrar su gran relación. Lautner protagonizó el vídeo musical de la canción de Swift "I Can See You" y además apareció en el escenario con ella fundiéndose en un abrazo en la presentación.

Parece que ambos han retomado la amistad que tuvieron y la cantante también se lleva muy bien con la ahora mujer de Lautner, y que completa el trío de Taylors: Taylor Dome. No por ello replicaron el meme de los tres Spidermans.

Ahora Lautner se ha sincerado como nunca de lo que piensa de Swift, cómo fue su ruptura entonces y por qué han podido tener ahora una relación tan sana en el podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy.

"Obviamente cada relación es diferente. Creo que cuando respetas a alguien por quien es en su alma, te permite pasar página, perdonar, y continuar ese amor de forma distinta. Y afortunadamente nosotros tuvimos eso. Así que después de que se acabara entre nosotros -éramos tan jóvenes, yo tenía 18 y ella 20,21- seguimos llevándonos bien, nos veíamos de vez en cuando", recuerda Lautner.

"Siempre he tenido el más profundo respeto por quién es como persona, por encima de cualquier otra cosa. Diría que una de las mejores cosas que han pasado en mi vida en el último año es tomar nuestra amistad, porque es que es simplemente un ser humano maravilloso. Es bastante genial tenerla en tu vida", asegura el actor.

Cuando le preguntan quién fue quien rompió la relación, Taylor se pone un tanto esquivo pero reconoce que fue ella: "Sí, absolutamente", admite riendo. "Estoy intentando recordar qué pasó exactamente pero no, sí, fue ella".

Parece que seguirá habiendo mucho respeto y cariño entre estos Taylors.